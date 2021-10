Dest de grote man bij Team USA; Álvarez ontbreekt bij Mexico

Donderdag, 14 oktober 2021 om 07:05 • Yanick Vos • Laatste update: 07:10

De Verenigde Staten hebben in de nacht van woensdag op donderdag een belangrijke overwinning geboekt in de WK-kwalificatie. Mede door een wonderschoon doelpunt van Sergiño Dest won de ploeg van bondscoach Gregg Berhalter met 2-1 van Costa Rica. Ook Mexico deed wat het moest doen. De koploper van de kwalificatiecampagne won met 0-2 van El Salvador.

Verenigde Staten - Costa Rica 2-1

Costa Rica beleefde een droomstart in het Lower.com Field in Columbus, Ohio. In de eerste minuut was het namelijk al raak. Een voorzet vanaf de linkerflank van Ronald Matarrita werd bij de tweede paal in de verre hoek tegen de touwen gewerkt door Keysher Fuller. Team USA moest aan de bak en kreeg op slag van rust de gewenste gelijkmaker met dank aan Dest. De rechtsback van Barcelona zocht op hoge snelheid de aanval op rechts. Hij ontving de bal, kapte naar binnen en schoot met links op fraaie wijze raak in de linkerbovenhoek ver buiten het bereik van Keylor Navas.

SERGINO DEST WHAT A GOAL ?? The USMNT equalize! pic.twitter.com/eVNh8R8Lym — ESPN FC (@ESPNFC) October 13, 2021

Na rust ging de thuisploeg op jacht naar de 2-1. De Verenigde Staten kregen na 66 minuten spelen waar het op hoopte. Dest stuurde Timothy Weah met een bekeken steekbal het strafschopgebied in. De aanvaller van Lille OSC verschalkte Leonel Moreira, in de rust ingevallen voor Navas, met een hard schot in de korte hoek. De treffer van Weah bleek genoeg voor de drie punten. Dest werd vanwege zijn spel, tweede doelpunt in dienst van de nationale ploeg, en zijn assist op Weah uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd. Op 12 november staat de kraker tegen Mexico op het programma.

El Salvador - Mexico 0-2

Aan de kant van Mexico was Edson Álvarez de opvallende afwezige. De middenvelder van Ajax is doorgaans basisspeler in de nationale ploeg, maar ontbrak tegen El Salvador vanwege een nog onbekende reden in de wedstrijdselectie. Zonder zijn aanwezigheid had Mexico weinig te duchten van El Salvador, dat met vijf punten uit zes wedstrijden geen aanspraak lijkt te maken op WK-kwalificatie. Na een halfuur spelen kwamen de Mexicanen op voorsprong via Héctor Moreno. De ex-verdediger van onder meer AZ en PSV kopte raak vanuit een hoekschop van Jesús Corona. Ondanks dat de thuisploeg vlak na rust met tien man verder moest na een rode kaart van Mario Jacobo, slaagde Mexico er maar niet in om de score verder uit te breiden. Pas diep in blessuretijd tekenden de bezoekers, die twintig minuten voor tijd Nestor Araujo zagen wegvallen met een tweede gele kaart, voor de 2-0. Invaller Raúl Jiménez schoot raak vanaf elf meter.