Sky geeft update over dertien (!) blessures bij Borussia Dortmund

Woensdag, 13 oktober 2021 om 23:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:02

Borussia Dortmund ziet de overvolle ziekenboeg deze week enigszins leegstromen, zo blijkt uit een blessure-update van Sky Deutschland. Dertien spelers werken op dit moment nog aan hun herstel van uiteenlopende blessures, waarvan BVB er vijf verwacht te kunnen inzetten in het thuisduel met 1. FSV Mainz 05 komende zaterdag. Op dinsdag gaat Dortmund in de Champions League op bezoek bij Ajax.

De belangrijkste afwezige bij Dortmund is Erling Braut Haaland. De clubtopscorer moest door een spierblessure al drie wedstrijden van zijn club missen en liet tot zijn grote spijt ook de interlandperiode met Noorwegen aan zich voorbijgaan. Inmiddels traint Haaland alweer deels mee met de groep, maar zijn meespelen tegen Mainz blijft onzeker. "Op korte termijn zal daar een beslissing over worden genomen", weet Sky.

Thomas Meunier, Mats Hummels, Emre Can, Giovanni Reyna en Gregor Kobel kunnen naar alle waarschijnlijkheid spelen tegen Mainz en zullen daarom ook inzetbaar zijn tegen Ajax. Voor Mahmoud Dahoud, Mateu Morey, Dan-Axel Zagadou, Soumaila Coulibaly, Raphaël Guerreiro en Youssoufa Moukoko komt de competitiewedstrijd te vroeg. Morey en Moukoko zijn er ook tegen Ajax zeker niet bij; achter de andere namen staat nog een vraagteken voor het duel in Amsterdam. Over Manuel Akanji, die geblesseerd raakte bij het nationale elftal van Zwitserland, heeft Sky geen informatie.

Aan de kant van Ajax zijn André Onana (schorsing), Maarten Stekelenburg en Sean Klaiber (beiden geblesseerd) er hoe dan ook niet bij. Ajax en Dortmund staan er in de groepsfase met zes punten uit twee duels allebei goed voor. Door een beter doelsaldo (plus zes om plus twee) gaat de ploeg van Erik ten Hag aan kop.