Zahavi duldt met ongekende productie alleen Cristiano Ronaldo voor zich

Woensdag, 13 oktober 2021 om 22:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:29

Eran Zahavi kroonde zich dinsdagavond tegen Moldavië (2-1 winst) tot topscorer aller tijden van Israël. De 34-jarige spits van PSV maakte in het WK-kwalificatieduel zijn 33e goals in 69 interlands, waarmee hij het record van oud-aanvaller Mordechai Spiegler (32 goals) verbrak. Opmerkelijk genoeg maakte Zahavi bijna al zijn doelpunten voor Israël in een tijdbestek van slechts drie jaar.

Het carrièreverloop van Zahavi bij zijn nationale elftal blijkt uiterst frappant te noemen. De aanvaller heeft in clubverband al sinds zijn doorbraak in het profvoetbal een gemiddelde van bijna één doelpunt per wedstrijd, maar bij Israël was hij lange tijd veel minder productief. Vier jaar geleden, op 2 september 2017, ging Zahavi met zijn land teleurstellend ten onder tegen Noord-Macedonië (0-1). De spits stond toen op een betreurenswaardig aantal van 6 doelpunten in 39 optredens en besloot op dat moment na kritiek in eigen land om zich niet meer beschikbaar te stellen voor zijn land.

Een jaar lang bekeek Zahavi zijn land vanaf de zijlijn, tot hij eind 2018 besloot om terug te keren in het Israëlische team. Vanaf dat moment bleek de aanvalsleider ontketend en reeg hij de doelpunten plots aaneen, net als hij dat op clubniveau al jaren gewend was te doen. Zahavi scoorde de afgelopen jaar liefst 27 keer in 29 optredens voor zijn land. Een ongelofelijke productie, waar alleen Cristiano Ronaldo aan kan tippen, zo blijkt uit de statistieken.

Ronaldo maakte dinsdag tegen Luxemburg (5-0 winst) een hattrick en staat daarmee op 115 goals in 182 wedstrijden voor Portugal. Kijkend naar de laatste drie jaar staat de superster van Manchester United op 28 treffers in 30 duels, een nét iets beter gemiddelde dan Zahavi dus. Andere spitsen die de afgelopen drie jaar in de buurt komen bij de goalgetters zijn Romelu Lukaku (23 goals in 23 duels voor België), Aleksandar Mitrovic (22 goals in 25 duels voor Servië), Teemu Pukki (18 goals in 31 duels voor Finland) en Robert Lewandowski (17 goals in 27 duels voor Polen). Lionel Messi maakte in die periode overigens 15 goals in 27 duels voor Argentinië.