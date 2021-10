AC Milan speelt met nieuwe doelman in op forse blessure van Maignan

Woensdag, 13 oktober 2021 om 22:35 • Chris Meijer

AC Milan heeft met het aantrekken van Antonio Mirante geanticipeerd op de langdurige blessure van Mike Maignan. I Rossoneri maken via de officiële kanalen bekend dat de 38-jarige doelman zijn handtekening heeft gezet onder een contract tot het einde van het seizoen. Mirante moet met de Ciprian Tatarusanu gaan concurreren om de plek onder de lat bij AC Milan.

Maignan werd door AC Milan afgelopen zomer voor dertien miljoen euro overgenomen van Lille OSC, als vervanger van de transfervrij naar Paris Saint-Germain vertrokken Gianluigi Donnarumma. De 26-jarige Franse doelman keepte de eerste negen wedstrijden van het seizoen en maakte daarin een uitstekende indruk, maar is nu voor lange tijd uit de roulatie. Maignan zat afgelopen week tijdens de Nations League-wedstrijden van Frankrijk tegen België en Spanje nog op de reservebank.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De sluitpost had echter al langer last van zijn linkerpols en heeft nu besloten zich aan het gewricht te laten opereren. De revalidatie van Maignan gaat tien weken in beslag nemen, waardoor hij dit kalenderjaar waarschijnlijk niet meer in actie komt. AC Milan-trainer Stefano Pioli had verder met Tatarusanu nog maar één doelman tot zijn beschikking, daar de jonge Alessandro Plizzari eveneens uit de roulatie is door een knieoperatie. Om die reden heeft de huidige nummer twee van de Serie A besloten om met Mirante nog een extra doelman binnen te halen.

Mirante was transfervrij, nadat hij AS Roma afgelopen zomer achter zich had gelaten. Vorig seizoen kwam de ervaren sluitpost nog tot vijftien officiële wedstrijden voor de Romeinen. Mirante - die in 2010 tweemaal tot de selectie van de Italiaanse nationale ploeg behoorde, maar nooit zijn debuut maakte - droeg eerder het shirt van Bologna, Parma, Sampdoria, Siena, Crotone en Juventus.