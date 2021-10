‘Barcelona krijgt jawoord en ligt op poleposition voor transfervrije aanwinst’

Woensdag, 13 oktober 2021 om 20:23 • Jeroen van Poppel

Denis Zakaria hoopt komende zomer bij Barcelona aan de slag te gaan, zo meldt Sport. De 24-jarige middenvelder beschikt bij Borussia Mönchengladbach over een aflopend contract en is niet van plan om dat te verlengen. Zakaria wees al enkele aanbiedingen af en wil zich dolgraag verbinden aan Barça, zo klinkt het.

Zakaria geldt als een van de belangrijkste spelers van Gladbach, de club die hem vier jaar geleden voor twaalf miljoen euro overnam van Young Boys. De club uit de Bundesliga deed in de zomer een poging om de verdedigende middenvelder te verkopen, maar slaagde daar niet in. Omdat Zakaria niet ingaat op de contractaanbiedingen van Gladbach, ligt een transfervrij vertrek in het verschiet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Sport liet Zakaria al aan AS Roma weten geen belangstelling te hebben, terwijl ook Juventus hem nog niet wist te overtuigen van een overstap. De 38-voudig Zwitsers international zet in op een transfer naar Barcelona, dat op zoek is naar transfervrije versterkingen en ook op het middenveld nieuwe spelers kan gebruiken. De vraag is of Barça daadwerkelijk een voorstel zal doen. De Catalanen worden namelijk ook in verband gebracht met Franck Kessié, die transfervrij kan vertrekken bij AC Milan. Ook Paul Pogba wordt genoemd, al zal de concurrentie voor de bijna transfervrije middenvelder van Manchester United enorm zijn.

Onlangs nam Zakaria afscheid van zijn zaakwaarnemer. De 38-voudig Zwitsers international laat zich nu begeleiden door een familielid, hetgeen onderdeel kan zijn van het plan om een transfervrije overstap te maken. Met een dergelijke transfer is vaak een relatief hoog bedrag aan tekenpremie gemoeid, ook voor de belangenbehartiger van een speler. Zakaria staat overigens op 133 officiële duels voor Mönchengladbach, waarin hij 11 keer scoorde en 8 assists gaf.