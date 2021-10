Zware Nasri zorgt voor verbijstering met voorkomen tijdens benefietduel

Woensdag, 13 oktober 2021 om 20:18

Samir Nasri is woensdagavond onderwerp van gesprek op social media. De 34-jarige oud-middenvelder, die vorige maand officieel een punt zette achter zijn loopbaan, maakte zijn opwachting in een benefietwedstrijd tussen een team van legendes van Olympique Marseille en een UNICEF-elftal, met onder meer Éric Abidal, Patrick Kluivert, David Trezeguet en Arsène Wenger als trainer. Nasri verscheen echter niet bepaald afgetraind aan de aftrap van het duel in het Stade Vélodrome.

Nasri, 41-voudig international voor Frankrijk, maakte eind september officieel bekend te stoppen als profvoetballer. Door een dopingschorsing van achttien maanden verdween Nasri langzaam maar zeker uit de spotlights. De voormalig middenvelder van Olympique Marseille, Arsenal, Manchester City, Sevilla en Antalyaspor speelde na zijn dopingschorsing nog korte periodes voor West Ham United en Anderlecht, zonder al te veel succes. Nadat hij Anderlecht in de zomer van 2020 achter zich liet, ging zijn carrière als een nachtkaars uit.

Nasri c'est le football qui la sauvé physiquement pendant toute ces années, si il yavait pas le foot, il aurait été ce petit jeune de 15 ans qui redemande des frites et de la sauce algérienne chez o'tacos avant de finir sur 5 tartes aux daims à emporter pic.twitter.com/ihH9MqBAkL — Hamid Minutes (@hamid_dugarry) October 13, 2021

“Na mijn vertrek voelde ik niet meer de motivatie. En terugkeren naar Frankrijk kon ik niet. Dan wilde ik alleen voor Olympique Marseille spelen”, zei Nasri vorige maand in gesprek met Le Journal du Dimanche. Olympique Marseille bleek echter niet geïnteresseerd, maar nodigde hem nu wel uit voor een benefietwedstrijd. Het team van legendes van de Franse club bestond verder uit onder meer Marcel Desailly, Robert Pirès, Djibril Cissé en Didier Drogba.

Samir Nasri il a mangé toute la génération 86 ??????? #Marseille #MatchDesHeros pic.twitter.com/vXTS6Pg5M4 — Legendre guillaume (@laguille15) October 13, 2021

De fysieke staat van Nasri zorgt tijdens het duel echter voor de nodige opschudding op social media. Er wordt verbijsterd gereageerd op het voorkomen van Nasri, die afgelopen jaar in zijn periode zonder club onder de radar bleef. Op Twitter wordt hij bijvoorbeeld vergeleken met een michelinmannetje en Homer Simpson.

Sortez Nasri sérieux il a du mal là pic.twitter.com/S7j8dLtMjP — zadig (@zadig_twt) October 13, 2021