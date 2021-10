Tickets voor Ajax - Borussia Dortmund voor bizarre prijzen te koop: ‘Pas op!’

Woensdag, 13 oktober 2021 om 19:37 • Laatste update: 19:42

De supportersvereniging van Ajax roept fans op om niet tegen torenhoge prijzen van derden via internet tickets te kopen voor het duel met Borussia Dortmund, dat volgende week dinsdag in het kader van de Champions League op het programma staat. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA is officieel uitverkocht, maar via bijvoorbeeld Marktplaats worden er nog tickets aangeboden. Geïnteresseerde supporters moeten echter zeer diep in de buidel tasten om op deze manier een kaartje aan te schaffen.

Leden van de supportersvereniging van Ajax konden woensdag de laatste drieduizend kaarten voor de wedstrijd tegen Borussia Dortmund aanschaffen via de officiële weg. Voor hen hadden seizoenkaarthouders al de mogelijkheid gehad om kaarten bij te kopen en klaarblijkelijk hebben mensen hier misbruik van gemaakt. Op social media gaan namelijk screenshots rond van advertenties op Marktplaats, waar bijvoorbeeld vierhonderd euro voor twee tickets wordt gevraagd.

“Het is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen misbruik maken van het hebben van een kaartje door deze op Marktplaats aan te bieden. Toch gebeurt dit wel. Helaas. We zien veel screenshots van gesprekken met deze verkopers, die voor zichzelf verantwoorden dat ze deze kaarten voor vierhonderd euro of (veel) meer aanbieden”, schrijft de supportersverenging van Ajax op zijn website. “Ook zijn er verschillende ticketbureaus/-platformen, zoals Viagogo en Ticketswap, waar kaarten aangeboden worden.”

De supportersvereniging van Ajax waarschuwt dat op deze platforms veel hogere prijzen gevraagd worden dan via de officiële ticketverkoop gehanteerd werden. “Daarbij is het zelfs de vraag of kopers niet worden opgelicht, dus pas op! Het betreurt Supportersvereniging Ajax dat sommige mensen over de rug van Ajacieden geld willen verdienen door een kaartje te scoren en vervolgens voor een veelvoud aan te bieden op Marktplaats. Doorverkoop is ook Ajax een doorn in het oog en bovendien niet toegestaan.”