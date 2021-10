‘Newcastle wil nieuwe coach voor 16 miljoen wegkapen bij competitiegenoot’

Woensdag, 13 oktober 2021 om 19:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:04

Brendan Rodgers is op dit moment de topkandidaat om de nieuwe trainer van Newcastle United te worden, zo beweert Gianluca Di Marzio. Volgens de transfermarktspecialist wordt de trainer van Leicester City gezien als de juiste man om zich te ontfermen over het nieuwe sportieve project na de overname van de club. Zijn komst zou een stunt zijn, want Newcastle moet een bedrag van zestien miljoen euro betalen aan zijn huidige club om de trainer over te nemen. John Percy van de Daily Telegraph laat woensdagavond op Twitter weten dat Rodgers niet geïnteresseerd is in de functie en dat hij zich volledig richt op Leicester.

Rodgers, 48 jaar, is sinds februari 2019 werkzaam als trainer van Leicester. Hij verving de ontslagen Claude Puel midden in het seizoen 2018/19 en loodste de club vervolgens van de twaalfde naar de negende plaats. In de seizoenen 2019/20 en 2020/21 werd Rodgers vijfde met the Foxes. Momenteel staat Leicester met acht punten uit zeven wedstrijden op de dertiende plaats in de Premier League. Rodgers werkte eerder vanaf 2012 drie jaar als manager van Liverpool en vanaf 2016 tweeënhalf seizoen bij Celtic.

Mocht Rodgers inderdaad voor zestien miljoen euro overstappen naar Newcastle, dan wordt de Noord-Ier de een na duurste coach ooit. Afgelopen zomer telde Bayern München een bedrag van 25 miljoen euro neer om Julian Nagelsmann weg te halen bij RB Leipzig, waarmee der Rekordmeister het record in handen heeft. Overigens bezet Rodgers in dat klassement nu ook al de derde plaats, vanwege zijn overstap van Celtic naar Leicester, waarmee 10,5 miljoen euro was gemoeid. De tweede duurste trainer op dit moment is Andre Villas-Boas, die in 2011 voor vijftien miljoen euro van FC Porto naar Chelsea werd gehaald.

Officieel is Steve Bruce nog in dienst als manager van Newcastle, maar Engelse media zijn er zeker van dat de coach nog deze week wordt ontslagen. Zijn assistent Graeme Jones neemt naar verwachting zondag de honneurs waar in de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur. De nieuwe eigenaren van Newcastle, een consortium uit Saudi-Arabië, hopen degradatie af te kunnen wenden met een nieuwe coach. The Magpies staan na zeven wedstrijden met slechts drie behaalde punten op de een na laatste plaats in de competitie.

Buiten Rodgers worden ook andere namen genoemd voor de trainersfunctie bij Newcastle. Zo zingt de naam van Frank Lampard, die sinds zijn ontslag bij Chelsea in januari zonder club zit, in de Engelse media nadrukkelijk rond. Ook Steven Gerrard wordt gelinkt aan Newcastle, al ligt de voormalig middenvelder vast bij Rangers. Volgens de Evening Chronicle staat ook Antonio Conte open voor de functie, al wordt dat nieuws niet breed gedragen in de Britse pers. Conte vertrok afgelopen zomer met de landstitel op zak bij Internazionale.