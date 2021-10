‘Mino Raiola spreekt in Engeland over toptransfer voor Erling Braut Haaland’

Woensdag, 13 oktober 2021 om 18:38

Manchester City gaat in januari een poging doen om Erling Braut Haaland te strikken, zo meldt The Times. De Noorse spits, die vanwege een ontsnappingsclausule in zijn contract vanaf de zomer van 2022 voor ‘slechts’ 75 tot 90 miljoen euro bij Borussia Dortmund kan vertrekken, moet ervoor zorgen dat er ‘eindelijk' een killer in de punt van the Citizens komt te staan. De Britse krant verwacht dat Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Haaland, in januari op gesprek komt in het Etihad Stadium om over een zomerse transfer te spreken.

Na het mislopen van Tottenham Hotspur-spits Harry Kane en het vertrek van Sergio Agüero naar Barcelona deze transferzomer speelt de kampioen van het afgelopen Premier League-seizoen momenteel zonder ‘echte’ nummer negen, waar Haaland verandering in moet brengen. Trainer Josep Guardiola staat naar verluidt al geruime tijd te springen om een wereldklasse afmaker en dat kan de Noor met recht genoemd worden: verdeeld over alle competities maakte hij 68 goals in 67 wedstrijden sinds zijn vertrek bij Red Bull Salzburg in januari 2020.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Manchester City hoopt een voordeel ten opzichte van de concurrentie voor Haalands handtekening te hebben met betrekking tot de historie van zijn familie bij de club. Zo speelde vader Alf-Inge Haaland tussen 2000 en 2003 al in het blauw-witte tenue. Rivaal Manchester United denkt echter een soortgelijk pluspunt in persoonlijke relaties te hebben: manager Ole Gunnar Solskjaer coachte de jonge goalgetter al bij Molde FK en heeft dezelfde nationaliteit. Ook Chelsea en Barcelona waren nadrukkelijk in de markt voor Haaland; Real Madrid en Paris-Saint Germain zijn dat nog steeds.

Het contract van de meest recente Golden Boy Award-winnaar loopt in 2024 af, maar Haaland beschikt dus over een ontsnappingsclausule van 75 tot 90 miljoen euro. Borussia Dortmund heeft de hoop op een verlenging echter nog niet opgegeven. “Het is nog geen uitgemaakte zaak dat hij vertrekt komende zomer”, zei Dortmund-directeur Hans-Joachim Watzke daarover in een recent televisieoptreden. Tevens gaf Watzke aan Haaland over te willen halen om te blijven door zijn jaarsalaris te verhogen van 10 miljoen euro naar 15 miljoen euro.