Voormalig toptalent Ajax en AZ teruggezet naar B-elftal: ‘Gebeurt uit emotie’

Woensdag, 13 oktober 2021 om 16:43 • Laatste update: 16:45

Vince Gino Dekker komt voorlopig niet in actie voor het eerste elftal van Spakenburg. Nadat de ex-speler van Ajax, AZ en Go Ahead Eagles dinsdagavond een sneer uitdeelde aan trainer Eric Meijers omdat hij vond dat hij te laat mocht invallen tegen Excelsior Maassluis, werd hij teruggezet naar de B-selectie, zo meldt het Algemeen Dagblad. Het was niet het eerste keer dat de twee botsten, geeft Gino Dekker toe.

Bij een voorsprong van 4-1 in de 81ste minuut stond Dekker klaar om in te vallen, toen het incident plaatsvond. “Een week eerder viel ik twee minuten voor tijd in, nu moest ik weer lang wachten. Ik heb tegen de trainer, die later zei dat hij mij wilde belonen voor mijn goede trainingen, gezegd: ‘Heb je op de klok gekeken hoe laat het is?’” Toch toont de vleugelspeler zich enigszins zelfkritisch. “Het was niet verstandig van mij om dat te zeggen, maar zoiets gebeurt vanuit emotie.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De zoon van de oprichters van kledingmerk Vingino (dat vernoemd is naar de buitenspeler) geeft aan 'vaker problemen' te hebben gehad met Meijers. "We hadden in augustus al een flinke discussie en hebben af en toe wat woordenwisselingen gehad. Als ik later dit seizoen hopelijk nog een kans krijg, dan moet er nog wel een goed gesprek gevoerd worden." Meijers zegt daarop dat de duur van de straf afhangt van het oordeel van de technische commissie van de club uit Spakenburg. "Wat ik er verder op dit moment over kan zeggen, is dat ik voor dit moment het vertrouwen in Vince Gino heb opgezegd. Het is beter dat hij voorlopig in de B-selectie gaat trainen en spelen."

Dekker genoot zijn opleiding bij Ajax. In 2016 won hij met de Onder-19 de Eredivisie voor A-junioren. In een ploeg met onder meer Matthijs de Ligt, Kasper Dolberg en Kaj Sierhuis gold hij als smaakmaker, maar een zware knieblessure speelde hem parten. In 2018 stapte Dekker transfervrij over naar AZ. Daar liet hij vanwege een gebrek aan speeltijd in het eerste elftal zijn contract al na een halfjaar ontbinden, om vervolgens een contract tot het eind van dat seizoen te tekenen bij Go Ahead Eagles. Ook in Deventer kon de linksbuiten niet voldoende overtuigen voor een langer verblijf en zodoende streek hij in oktober 2019 neer bij de Spakenburgers in de Tweede Divisie.