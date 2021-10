Ligue 1 kiest voor terugkeer naar competitie met achttien clubs

Woensdag, 13 oktober 2021 om 16:10 • Dominic Mostert

De Ligue 1 krimpt vanaf het seizoen 2023/24 naar achttien clubs, zo meldt competitieorganisator LFP in een statement. De competitie bevat momenteel nog twintig clubs. In het seizoen 2022/23 zullen de laagst genoteerde vier clubs daarom degraderen naar de Ligue 2, terwijl er slechts twee ploegen zullen promoveren.

Tijdens een vergadering in juli keerde alleen FC Metz zich tegen de plannen om het aantal clubs te verminderen. De LFP geeft aan dat de nieuwe structuur samenhangt met de verdeling van de televisierechten per 2024. Er worden nog meer hervormingen verwacht, al is nog niet duidelijk op welke manieren de competitie verder op de schop zal gaan.

De competitie van Frankrijk heeft in het verleden vaker geschommeld tussen achttien en twintig deelnemers. Zo werd in 1997 ook overgestapt van twintig naar achttien clubs; ook toen degradeerden de onderste clubs rechtstreeks. In 2002 werd vervolgens opgeschaald naar twintig clubs en daar kwam sindsdien geen verandering meer in.

LaLiga, de Premier League en de Serie A worden door het nieuwe format in Frankrijk vanaf 2023 de enige topcompetities met nog twintig clubs. Frankrijk volgt het voorbeeld van competities als de Bundesliga en de Eredivisie, die ook met achttien clubs werken.