Transfercircus Newcastle raast door: grote namen uit Duitsland zijn in beeld

Woensdag, 13 oktober 2021 om 15:46 • Laatste update: 15:55

Newcastle United werkt op de achtergrond aan de versterking van de selectie. De onlangs overgenomen club lijkt de komende kapitaalinjectie te willen gebruiken om Chelsea-spits Timo Werner en Bayern München-verdediger Niklas Süle naar Newcastle-upon-Tyne te lokken, meldt BILD. Met name de interesse in Werner is serieus te noemen, daar er op de achtergrond al gesprekken met het management van de Duitser zijn gevoerd.

De komst van Werner lijkt geen onhaalbare. Sinds de spits vorig jaar overkwam van RB Leipzig, wist hij zelden echt te overtuigen. Zijn werkgever haalde met Romelu Lukaku zelfs al een vervanger voor zijn positie. Werner wist vooralsnog 7 keer het net te vinden in 41 wedstrijden, wat onvoldoende wordt bevonden door de Chelsea-leiding. Süle beschikt over een aflopend contract bij Bayern en kan derhalve gratis worden opgepikt. De fysiek sterke mandekker moet worden overtuigd met een flinke salarisverhoging, al bleek uit gelekte WhatsApp-gesprekken in 2018 dat hij sowieso wel oren zou hebben naar een overstap naar Engeland.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Check de aanbiedingen uit Engeland, of iemand me daar wil", zou Süle hebben geschreven naar zaakwaarnemer Murat Lokurlu. "Als een van de grote clubs me wil hebben, laat het me dan weten. Arsenal, Liverpool, Chelsea, maar het liefst Manchester United." In latere appjes sprak Süle ook lovend over Tottenham Hotspur. De berichten kwamen vorige maand aan het licht door een rechtszaak tussen Karl-Heinz Förster en Murat Lokurlu, twee zaakwaarnemers die steggelden over een onderlinge verdeling van bonussen. Förster stelde dat Lokurlu slechts als tolk fungeerde, maar Lokurlu toonde de berichten van Süle om te bewijzen dat hij makelaarswerkzaamheden verrichtte.

Werner en Süle zijn ‘slechts’ twee nieuwe grote namen die kunnen worden toegevoegd aan het lijstje waar the Magpies sinds de overname door een Saudi-Arabisch investeringsfonds mee in verband wordt gebracht. Zo zouden onder anderen Philippe Coutinho en Aaron Ramsey in beeld zijn om een kampioenselftal te smeden van het team dat momenteel negentiende staat in de Premier League; geruchten dat ook Erling Braut Haaland op het lijstje zou staan, verwijst de Duitse sportkrant naar de prullenbak. Ook zou coach Steve Bruce op het punt staan om ontslagen te worden en zingt de naam van Antonio Conte rond als zijn opvolger.