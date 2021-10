FIFA-voorzitter Gianni Infantino denkt aan WK 2030 in Israël en buurlanden

Woensdag, 13 oktober 2021 om 14:13

Gianni Infantino sluit niet uit dat Israël in 2030 het WK organiseert. De voorzitter van de FIFA was maandag op bezoek in het land en gaf een toespraak in het Museum van Tolerantie in Jeruzalem. Infantino zei dat de verbeterde betrekkingen tussen Israël en enkele landen in de regio, zoals de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein, een WK aldaar mogelijk maken. Mogelijk kunnen ze dat toernooi samen organiseren.

Op 15 september 2020 ondertekenden de landen met behulp van de Verenigde Staten de zogeheten Abraham-akkoorden, die de onderlinge relaties moesten normaliseren. Het toegenomen perspectief op rust in de regio bewoog Infantino tot zijn uitspraken. “Waarom kunnen we niet dromen van een WK in Israël en buurlanden?”, wierp hij op. “Met de Abraham-akkoorden, waarom niet hier, samen met de buren in het Midden-Oosten en de Palestijnen?”

Welcome to Israel, President of FIFA, Gianni Infantino!??



It was a pleasure meeting you and hearing your idea about Israel hosting the @FIFAWorldCup in 2030, together with our Arab neighbors.



That’s a goal we can all work towards! ?? pic.twitter.com/CXi9TIgcFn — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 12, 2021

In navolging van zijn toespraak ontmoette Infantino de Israëlische premier Naftali Bennett bij een bezoek aan het nieuwe trainingscomplex van de nationale ploeg. Daar maakte de FIFA-president kenbaar dat de bond nadacht over het organiseren van jaarlijkse voetbaltoernooien voor mannen en vrouwen en stelde nogmaals dat Israël daar potentieel co-host van zou kunnen worden. Ook had Infantino een afspraak met de Palestijnse voetbalbond staan, maar deze werd door de Palestijnen afgezegd vanwege woede over het optreden bij het Museum van Tolerantie. Het pand is gebouwd op een voormalige moslimbegraafplaats die door het buurland als dierbaar wordt beschouwd.

Op Twitter hint premier Bennett daadwerkelijk naar een poging van Israël om het WK samen met een of meerdere buurlanden binnen te halen. De ontmoeting met Infantino is hem goed bevallen. "Het was een genoegen u te ontmoeten en uw ideeën te horen over Israël als gastheer van het WK 2030, samen met onze Arabische buren”, schrijft hij in een bericht. “Dat is een doel waar we allemaal naartoe kunnen werken.”

Het WK in 2026 zal de eerste mondiale eindronde zijn die door meerdere landen wordt georganiseerd. De Verenigde Staten, Canada en Mexico dienen dan gezamenlijk als hosts. In 2024 wordt een besluit genomen over de organisatie van het WK 2030. Er zijn al meerdere gezamenlijke bids bevestigd: Spanje en Portugal willen het WK organiseren, Roemenië, Griekenland, Bulgarije en Servië doen samen een poging, Uruguay, Argentinië, Paraguay en Chili willen het WK naar Zuid-Amerika halen en ook Marokko organiseert een bid, mogelijk in samenwerking met Algerije en Tunesië.