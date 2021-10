Erik ten Hag: ‘Als ik hem spreek, zijn het zeer lange gesprekken’

Woensdag, 13 oktober 2021 om 12:32

Erik ten Hag heeft mooie woorden over voor Matthias Sammer, zijn voormalig collega bij Bayern München. De voormalig sportief directeur van der Rekordmeister en huidig adviseur van Champions League-opponent Borussia Dortmund is volgens de trainer van Ajax een ‘garantie voor succes’ en ‘een geweldige strateeg’, zo zegt hij in een interview met BILD. Ten Hag en Sammer hebben sporadisch nog telefonisch contact.

Sammer was tussen 2012 en 2016 werkzaam in München, waar Ten Hag tussen 2013 en 2015 het tweede elftal van de Duitse topclub trainde. Ondanks dat Bayern II op amateurniveau speelde, onderhielden de twee goed contact en wist Ten Hag een hoop van de Duitser op te steken. “Matthias denkt altijd een stap vooruit”, zegt de Ajax-coach tegen de krant. “Vaak twee, soms drie zelfs. Hij is innovatief, heeft nieuwe ideeën, en, boven alles, altijd een plan om die te introduceren.”

Ten Hag geeft aan de voormalig DFB-baas niet vaak meer te spreken, maar wanneer dat gebeurt ‘het zeer lange gesprekken zijn’. Hij is van mening dat het huidige succes van Dortmund deels toe te schrijven valt aan de adviezen van Sammer. “Waar Matthias is, is succes.” Ten Hag licht de uitspraak toe met een opsomming van Sammers successen: “Hij is de jongste kampioenstrainer ooit in de Bundesliga, zijn werk als DFB-baas creëerde een belangrijke basis voor de Duitse WK-titel van 2014 en toen hij bij Bayern kwam in 2012 wonnen ze meteen de triple. En ook Dortmund sleepte afgelopen seizoen een prijs in de wacht door de beker te winnen.”

Dinsdagavond ontmoeten de twee elkaar weer, wanneer Borussia Dortmund op bezoek gaat bij Ajax in de Johan Cruijff ArenA voor de Champions League. De Amsterdammers staan momenteel bovenaan in Groep C met zes punten uit twee duels, evenveel als de Duitsers. Op doelsaldo legt de ploeg van trainer Marco Rose het echter af: +2 tegenover +6.