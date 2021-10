Pasveer geniet: ‘Nog zó jong, maar zó rustig hoe hij zijn mannetje staat’

Woensdag, 13 oktober 2021 om 11:55 • Dominic Mostert

Remko Pasveer heeft nog geen plannen om te stoppen als voetballer. De doelman van Ajax wordt volgende maand 38 jaar, maar maakt zich geen zorgen over zijn fitheid en geniet van de samenwerking met zijn ploeggenoten. Pasveer is veelvuldig te vinden in de sportschool en voelt zich in de kleedkamer van Ajax one of the guys, vertelt hij in een interview met Voetbal International. Pasveer, dit seizoen uitgegroeid tot eerste keeper van Ajax door de schorsing van André Onana en de liesblessure van Maarten Stekelenburg, gaat het liefst 'nog jaren door'.

"Een paar jaar geleden memoreerde ik aan Edwin van der Sar die tot zijn veertigste doorging, toen ik deze vraag kreeg. Zo sta ik er nog altijd in", maakt de routinier duidelijk. In de zomer kwam Pasveer over van Vitesse, waar hij al bekendstond als een trainingsbeest. "Op de eerste trainingsdag kreeg ik nog van mensen binnen Vitesse een foto van de gym toegestuurd: 'Waar ben je nu? De zaal is leeg', stond er in het bericht. Ik was daar inderdaad altijd veel te vinden", geeft hij aan. Als Pasveer wordt gevraagd waarom hij er op zijn leeftijd niet voor kiest om 'iets meer te genieten', benadrukt hij zeker te genieten van het voetbal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Zeker weten. Het genieten zit bij mij in het bezig zijn met het team, met de keepers om me heen, met zelf elke dag het beste willen laten zien", antwoordt Pasveer. "Ik kan ook bijvoorbeeld echt genieten van die jonge gasten hier. Iemand als Jurriën Timber. Nog zó jong, maar zó rustig hoe hij zijn mannetje staat." Pasveer weet dat de buitenwereld zich automatisch wat meer focust op aanvallers, maar 'kan echt genieten van van gasten als Mazraoui en Martínez' in de verdediging. "Dat heb ik nu meer dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Op die leeftijd ben je gewoon nog veel met je eigen carrière bezig, nu heb je meer oog voor het grotere geheel."

"Zonder dat het ten koste gaat van mijn eigen drive", voegt Pasveer eraan toe. "Ik wil zoveel mogelijk proberen te genieten dat ik hier sta, maar het belangrijkste is dat ik presteer. Het gaat mij om wedstrijden winnen en de nul houden." Het is de vraag hoe lang hij nog eerste keeper van Ajax blijft, want de dopingschorsing van André Onana is per 4 november voorbij. Zelf houdt Pasveer zich nog niet met dat vraagstuk bezig. "De trainer zal er vast een idee bij hebben en dat in zijn hoofd hebben, maar voor mij is het gewoon zaak te laten zien dat ik stabiel ben."