Tadic verklaart waarom hij Vlahovic de kans op een hattrick ontnam

Woensdag, 13 oktober 2021 om 11:32 • Yanick Vos

Dusan Tadic was dinsdagavond trefzeker bij zijn invalbeurt bij de nationale ploeg van Servie in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Azerbeidzjan (3-1 winst). Dusan Vlahovic tekende voor de eerste twee Servische treffers en kon en hattrick maken toen de bal op de stip ging. Tadic besloot echter dat hijzelf de strafschop nam en ontnam zijn ploeggenoot daarmee de kans op een hattrick. Na afloop van de wedstrijd legde de aanvoerder van Ajax uit waarom hij dit deed.

Servië had op eigen veld moeite om afstand te nemen van Azerbeidzjan. Na een halfuur spelen had Vlahovic de score geopend, maar door een doelpunt van Emin Makhmudov gingen beide ploegen rusten met een 1-1 stand. Na de thee scoorde Vlahovic opnieuw, waarna Tadic na 65 minuten spelen binnen de lijnen kwam. In de slotfase kreeg Servië een strafschop toegewezen en die wilde Tadic Vlahovic niet laten nemen.

Tadic slaat toe tegen Azerbeidzjan!

Na afloop wilde Tadic niet al te diep ingaan op het voorval, maar legde hij wel uit waarom hij besloot de penalty te nemen. “Dusan moet weten wie er ouder is”, zei de Ajacied in gesprek met Informer. “Ik zei bij de penalty tegen Dusan dat hij nog wel een keer zou gaan scoren in deze wedstrijd, maar dat gebeurde helaas niet. Hij is nog jong en zal in de toekomst nog veel goals gaan maken”, aldus Tadic over de 21-jarige spits van Fiorentina.

Servië staat er goed voor in Groep A van de WK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Dragan Stojkovic gaat namelijk aan kop. Portugal volgt met een punt achterstand op de tweede plaats, al hebben de Portugezen wel een wedstrijd minder gespeeld. Op 14 november staat de ontmoeting tussen Servië en Portugal op het programma.