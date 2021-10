Ten Hag lyrisch over ‘exceptionele speler’: 'Hij kan overal succesvol zijn’

Woensdag, 13 oktober 2021 om 10:27 • Yanick Vos • Laatste update: 10:45

Erik ten Hag is diep onder de indruk van de kwaliteiten van Erling Braut Haaland. De Ajax-trainer noemt het ‘extreem moeilijk’ om de Noorse spits negentig minuten lang uit te schakelen, zo laat hij weten in een interview met Sport Bild. Ten Hag denkt dat Haaland bij iedere club kan slagen, al zou de aanvaller er volgens de trainer goed aan doen om nog een seizoen bij Dortmund te blijven.

In aanloop naar de ontmoeting tussen Ajax en Borussia Dortmund in de groepsfase van de Champions League sprak Ten Hag uitgebreid met het Duitse voetbaltijdschrift. De trainer is het in het interview oneens met de stelling dat spelers als Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt sinds hun vertrek bij Ajax niet overtuigen bij respectievelijk Barcelona en Juventus. “De stap naar een topclub is nooit eenvoudig, zeker niet voor jonge spelers. Bij je eigen club ben je bekend met de structuur, de filosofie en kun je je volledig richten op je prestaties. Bij een transfer moet je wennen aan een nieuwe omgeving, groeit de druk en krijg je te maken met kritiek. Dit kan invloed hebben op je spel. Desondanks zijn De Jong en De Ligt vaste basisspelers en hebben zij al prijzen gewonnen met Barcelona en Juventus.”

Volgens Ten Hag is Haaland een speler die de stap naar de absolute top makkelijker zal maken. “Hij is een exceptionele speler. Haaland kan overal succesvol zijn. Zoals ik hem zie, vertrouw ik erop dat hij de volgende stap kan zetten. Hij is extreem ontwikkeld voor zijn leeftijd”, aldus de Ajax-trainer over de 21-jarige spits, die volgens The Times in de serieuze belangstelling staat van Manchester City. Door een clausule in zijn contract is Haaland volgend jaar voor 75 miljoen euro op te halen in Dortmund. Zijn zaakwaarnemer Mino Raiola start naar verluidt in januari de gesprekken op met the Citizens. “Maar waarom zou Haaland niet nog een jaar bij Dortmund blijven? Hij weet zelf het beste hoe hij zich ontwikkelt. En daar speelt de club een grote rol in", vraagt Ten Hag zich af.

Ten Hag benadrukt dat persoonlijke ontwikkeling van cruciaal belang is voor een talent. “Zonder persoonlijkheid kun je geen topspeler zijn bij een topclub. Je moet scherp zijn tussen de oren”, aldus de trainer van de Amsterdammers, die hoopt dat zijn verdedigers Haaland dinsdag van het scoren kunnen afhouden. Of de Noor negentig minuten te temmen is? “Dat is extreem moeilijk, want hij heeft meerdere kwaliteiten. Hij creëert niet alleen gevaar in het strafschopgebied. Met zijn kracht en snelheid, is Haaland een uitzondering. Hij kan een wedstrijd in zijn eentje beslissen. Een geweldige spits en keeper kunnen een heel team naar een hoger niveau brengen. Kijk naar Bayern München, waar Manuel Neuer en Robert Lewandowski uitzonderlijk zijn.” Het is onzeker of Haaland dinsdag tegen Ajax inzetbaar is. De spits is nog herstellende van een blessure, die hem al weken aan de kant houdt.