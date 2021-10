Thiago Silva prijst Antony: ‘In meer dan tien jaar nauwelijks gezien’

Woensdag, 13 oktober 2021 om 08:42 • Yanick Vos • Laatste update: 09:12

Thiago Silva is diep onder de indruk van wat Antony laat zien bij de nationale ploeg van Brazilië. De 21-jarige buitenspeler van Ajax zit voor het eerst bij de Seleção en luisterde vorige week zijn debuut op met een doelpunt tegen Venezuela. Ook Leeds United-buitenspeler Raphinha, een andere debutant in de Braziliaanse ploeg, maakt indruk op de ervaren mandekker van Chelsea.

Brazilië kwam afgelopen zondag niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Colombia. Het was pas het eerste puntenverlies van de ploeg van bondscoach Tite deze WK-kwalificatiecampagne. Raphinha kwam na een uur spelen binnen de lijnen, Antony tien minuten later. De twee invallers wisten het verschil niet te maken. “Als we hadden gewonnen, zouden we het meer over Antony en Raphinha hebben gehad”, aldus Thiago Silva, geciteerd door UOL Esporte.

Antony scoort meteen bij zijn debuut I Venezuala - Brazilië I Highlights

De 37-jarige centrumverdediger maakt Antony en Raphinha deze interlandperiode voor het eerst mee en is lovend. “Wat deze jongens als nieuwkomers laten zien, heb ik in meer dan tien jaar nauwelijks gezien bij de Braziliaanse ploeg. Het is gaaf om te zien op welke manier zij hun persoonlijkheid tonen. Aan afstemming ontbreekt het nog een beetje, maar individueel staan zij op een hoog niveau. Dat is ook waar de bondscoach om vraagt”, aldus de routinier.

Antony, die afgelopen zomer met Brazilië in Tokio Olympisch kampioen werd, kan deze week nog zijn derde interland spelen. In de nacht van donderdag op vrijdag (02.30 uur Nederlandse tijd) neemt koploper Brazilië het op tegen Uruguay, de nummer vier van de CONMEBOL-zone. Antony staat tot medio 2025 onder contract bij Ajax. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 25 miljoen euro.