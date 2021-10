Myron Boadu beleeft pijnlijke avond: ‘Ik begrijp dat dit vragen oproept’

Woensdag, 13 oktober 2021 om 07:04 • Yanick Vos

Jong Oranje-trainer Erwin van de Looi heeft zich dinsdagavond voorafgaand én na de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Wales (5-0 winst) zeer kritisch uitgelaten over Myron Boadu. De spits is zijn basisplaats kwijtgeraakt en moest in Nijmegen negentig minuten lang toekijken vanaf de bank, terwijl Van de Looi vijf andere spelers wel liet invallen. Volgens de trainer heeft de twintigjarige aanvaller van AS Monaco zich de afgelopen week niet van zijn beste kant laten zien.

Als spits van AZ gooide Boadu hoge ogen en debuteerde hij zelfs in het Nederlands elftal. Afgelopen zomer maakte hij de overstap naar AS Monaco, waar hij regelmatig in actie komt, maar nog altijd wacht op zijn eerste doelpunt. Bij Jong Oranje is hij zijn basisplaats verloren. Van de Looi posteerde hem vorige week tegen Jong Zwitserland (2-2) op de bank en liet hem tegen Jong Wales helemaal niet in actie komen. Het werd zodoende een pijnlijke avond voor Boadu, die met Brian Brobbey een concurrent geblesseerd zag wegvallen. Van de Looi gaf tegen Wales de voorkeur aan PEC Zwolle-spits Daishawn Redan.

“Je moet gewoon energie leveren, wij vinden dat dat niet genoeg is gebeurd”, zei Van de Looi voorafgaand aan de wedstrijd in gesprek met ESPN over de situatie van Boadu. “We hebben open en eerlijk gekeken naar wat hij heeft gebracht. We weten dat Myron in een moeilijke situatie zit, hij speelt niet overdreven veel bij zijn club en heeft het bij ons ook best lastig. Dan wil je een speler graag vertrouwen geven en 'm opstellen, met 'm aan de slag gaan. Het zou mooi zijn als dat kan. Maar wat een speler altijd moet doen - en wat je ook mag verwachten - is ervoor gáán en laten zien dat hij graag beter wil worden en zich wil terugknokken naar een bepaald niveau.”

Van de Looi vindt dat Boadu te weinig heeft laten zien op het trainingsveld. “Daarom kiezen wij voor Daishawn Redan, een jongen die wél heel veel energie heeft”, zo sprak de trainer. “Van iedereen mag je toch in ieder geval verwachten dat hij een bepaalde wedstrijdinstelling, energie en drive brengt. Het gaat niet om het feit dat iemand niet in vorm is, of een kans mist. Je kan heel makkelijk zeggen dat je ervoor gaat, maar het gaat erom wat je elke dag op de trainingen laat zien, en in wedstrijden. Dat moet je altijd eerlijk langs de meetlat leggen.”

“Ik weet wel dat hij een bepaalde status heeft, en begrijp ook dat dit dus vragen oproept”, zo ging de trainer verder. “Maar ik denk dat dit op dit moment de eerlijke keuze is. Het is trouwens niet bedoeld als signaal, dit is een keuze omdat we graag die wedstrijd willen winnen, maar Myron moet het wel opvatten als signaal. Ik denk dat hij hier wat mee moet.” Na afloop van de ruime overwinning op Wales besprak Van de Looi de situatie van Boadu nogmaals kort. “Iedereen wil je helpen, maar het moet wel eerst vanuit jezelf komen. Dat heb ik gemist. Een constatering, meer niet”, besloot hij.