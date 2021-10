Derde WK-deelnemer bekend; Van 't Schip lijkt ticket te kunnen vergeten

Dinsdag, 12 oktober 2021 om 23:01

Denemarken heeft zich dinsdagavond na Qatar en Duitsland als derde land gekwalificeerd voor het WK van 2022. De ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand wist Oostenrijk in een wedstrijd zonder al te veel hoogtepunten met 1-0 te verslaan en is daardoor niet meer in te halen door de nummer twee van Groep B, Schotland. Tegelijkertijd zette Zweden een grote stap richting WK-deelname door het Griekenland van John van ’t Schip met 2-0 te verslaan. Door die overwinning neemt Zweden de koppositie in Groep B over van Spanje, met vijftien tegenover dertien punten uit zes duels. Griekenland heeft na zes wedstrijden negen punten en ziet de kans op WK-deelname langzaam maar zeker slinken.

Denemarken - Oostenrijk 1-0

De opdracht voor de Denen was duidelijk: een zege betekende groepswinst en directe kwalificatie voor het WK. Denemarken begon de wedstrijd tegen de Oostenrijkers met een doelsaldo van maar liefst 26 tegenover 0, maar het duurde na een weinig enerverende eerste helft tot de 52e minuut voor de score eindelijk werd opengebroken. Thomas Delaney rukte op tot aan de rand van het zestienmetergebied, wist het overzicht te behouden en gaf de bal af aan de mee opgekomen Joakim Maehle. Hij zette doelman Daniel Bachmann op het verkeerde been en drukte af in de korte hoek: 1-0. Het betekende zijn vijfde goal in zijn laatste negen interlands. De overwinning kwam in het restant van de tweede helft niet meer in gevaar. Net als in de eerste helft bleef het spelbeeld lichtelijk in het voordeel van Denemarken, maar bleven grote kansen uit en mogen de Denen zich opmaken voor de eindronde in Qatar.

Zweden – Griekenland 2-0

Het waren de Grieken - met AZ'ers Vangelis Pavlidis en Pantelis Hatzidiako in de basiself - die het betere van het spel hadden in de eerste helft. Na vier minuten lag de bal al in het net, alleen werd de verantwoordelijke Georgios Masouras teruggefloten voor buitenspel. De ploeg van John van ‘t Schip bleef echter aanzetten. Met Masouras als voornaamste plaag voor de Zweedse verdediging kwamen ze nog het meest dichtbij via Pavlidis, die op de lat kopte na een corner van diezelfde Masouras, maar na 45 minuten was de stand steeds 0-0.

Het waren echter de Zweden die het gretigst de startblokken uitkwamen na rust. Vlak na hun eerste echte kans via Robin Quaison brak Isak door in het zestienmetergebied, waarna de spits van Real Sociedad door Konstantinos Mavropanos. Emil Forsberg nam plaats achter de bal en schoot het leer beheerst in de linkerhoek. De Zweden roken eindelijk bloed en gingen op jacht naar een vervolgtreffer, die in de 69e minuut kwam via Isak. Doelman Robin Olsens uittrap kwam precies in zijn loop terecht, waarna hij de bal langs Odisseas Vlachodimos tikte en in de verre hoek schoof. In de slotfase kreeg Hatzidiakos nog zijn tweede gele kaart, waardoor Griekenland het duel besloot met tien man.