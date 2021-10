Marokko plaatst zich na vier wedstrijden al voor laatste ronde WK-kwalificatie

Dinsdag, 12 oktober 2021 om 23:06 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:08

Marokko heeft zich verzekerd van plaatsing voor laatste kwalificatieronde voor het WK 2022. Door een 1-4 overwinning op Guinee heeft het Noord-Afrikaanse land twaalf punten verzameld uit vier wedstrijden, waardoor de groepswinst een feit is met nog twee wedstrijden voor de boeg. In de laatste ronde speelt Marokko in een tweeluik tegen een andere groepswinnaar om een ticket voor het WK in Qatar. Na Senegal is Marokko het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de laatste ronde.

Linksback Souffian El Karouani maakte zijn basisdebuut voor Marokko, nadat hij zaterdag negen minuten meedeed in de uitwedstrijd tegen Guinee-Bissau. Voormalig Eredivisionist Sofyan Amrabat begon net als vrijdag als basisspeler. AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal zat op de bank, maar viel vier minuten voor tijd in. Na twintig minuten opende Marokko de score. Achraf Hakimi worstelde zich na goed samenspel met Ayoub El Kaabi langs zijn bewaker aan de rechterflank en verstuurde een scherpe voorzet richting Ryan Mmaee. Diens kopbal belandde op de lat, waarna El Kaabi het laatste zetje gaf en de bal over de lijn werkte.

El Kaabi zette zijn topvorm daarmee kracht bij. De aanvaller van Hatayspor scoorde voor de interlandperiode tegen Yeni Malatyaspor (0-2 zege), gaf in de eerste wedstrijd tegen Guinee-Bissau (5-0 zege) een goal en assist en was in de tweede wedstrijd tegen Guinee-Bissau (0-3 zege) tweemaal trefzeker. Na een halfuur kwam Guinee echter langszij. Doelman Bono van Marokko was geklopt toen een verwoestende uithaal van Mamadou Kane van richting werd veranderd door Romain Saïss: 1-1. Het was het eerste tegendoelpunt voor Marokko na negen wedstrijden waarin het de nul hield.

Drie minuten voor de pauze kwam de ploeg van Vahid Halilhodzic weer op voorsprong. Na een lange vrije trap vanuit het middenveld kopte Soufiane Chakla de bal voor de voeten van Selim Amallah, die vervolgens afrondde. Protest van de spelers van Guinee naar aanleiding van vermeend buitenspel van Chakla was aan dovemansoren gericht. Halverwege de tweede helft breidde Marokko de marge uit: met een lage pass uit een corner legde Imran Louza de bal klaar voor Amallah, die met een snoeihard schot via de onderkant van de lat zijn tweede goal van de wedstrijd maakte. Invaller Sofiane Boufal bepaalde de eindstand met een fraaie omhaal vanaf de vijfmeterlijn, al stond hij wellicht ook buitenspel.