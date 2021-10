Ronald de Boer relativeert: ‘Tegen Gibraltar had hij er ook drie gemaakt'

Dinsdag, 12 oktober 2021 om 23:00 • Chris Meijer • Laatste update: 23:02

Ronald de Boer wil het huidige moyenne van Memphis Depay bij Oranje enigszins relativeren. De aanvaller van Barcelona was maandagavond in de wedstrijd tegen Gibraltar (6-0 overwinning) goed voor twee doelpunten en twee assists, waardoor hij tijdens de huidige WK-kwalificatiecyclus al bij totaal elf treffers betrokken was. De Boer zegt in de studio van Ziggo Sport dat Depay ook zal moeten opstaan ‘tegen de landen waar het er echt om gaat’.

“Het is een geweldig moyenne”, begint De Boer. Depay was in totaal 73 interlands voor Oranje goed voor 35 doelpunten en 28 assists. “Depay is een hele impulsieve speler, zoals Noa Lang dat bijvoorbeeld ook is. Voor Oranje is hij een topper. Ik moet wel erbij zeggen dat de goals die hij heeft gemaakt, vaak niet tegen de grote landen zijn geweest. Hij heeft een keer tegen Frankrijk gescoord, uit een penalty. En tegen Oostenrijk. Hij scoort tegen de landen tegen wie je verwacht dat hij een goal maakt.”

“Ik denk dat Luuk de Jong in die wedstrijden ook tot een behoorlijk aantal goals was gekomen”, gaat De Boer verder. Depay scoorde namens Oranje tegen onder meer Portugal, Duitsland (in twee wedstrijden) en Frankrijk. “Tegen Gibraltar had Luuk de Jong er waarschijnlijk ook drie gemaakt. We moeten het ook in perspectief plaatsen. Straks moeten we Depay afrekenen op de wedstrijden tegen de landen waar het er echt om gaat. Frankrijk, Brazilië, dat soort landen.”

“Ik ben fan van Memphis, laat ik duidelijk zijn. Al denk ik dat hij geen spits is, maar een linksbuiten”, besluit De Boer. Luuk de Jong bleef overigens negentig minuten op de bank tegen Gibraltar en was tijdens de huidige WK-kwalificatiecyclus goed voor drie doelpunten, tegen Turkije, Letland en Gibraltar. Wout Weghorst kwam wél als invaller binnen de lijnen tegen Gibraltar en verzorgde een assist.