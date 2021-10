Engeland wint niet op Wembley; Turpin staakt duel tussen nummers twee en drie

Engeland heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije niet in winst kunnen omzetten. Op Wembley remiseerden the Three Lions met 1-1, waardoor Engeland nu met twintig punten uit acht duels aan kop gaat in Groep I. De andere wedstrijd in de poule, tussen nummer twee Albanië en nummer drie Polen, werd onderbroken bij een 0-1 stand. Nadat Polen dertien minuten voor tijd op voorsprong kwam via Karol Swiderski, werden vanaf de tribunes voorwerpen gegooid richting de feestvierende spelers, waarna arbiter Clément Turpin het duel staakte.

De wedstrijd werd ontsierd door ongeregeldheden op de tribune. Vanuit het vak met circa achthonderd fans uit Hongarije klonk boegeroep nadat de spelers van Engeland voor aanvang van het duel knielden. De Hongaarse fans toonden tevens een spandoek waarop te zien was dat ze geen voorstander zijn van het knielen voor de wedstrijden. Het Engelse publiek reageerde door te applaudisseren voor het gebaar van de spelers en maakte de Hongaren middels spreekkoren uit voor racisten. Kort daarna braken er rellen uit op de tribune, waarop de politie na enkele minuten de orde op de tribunes herstelde.

Hongarije had een overwinning nodig op Wembley om de WK-hoop in leven te houden en kwam halverwege de eerste helft ook daadwerkelijk op voorsprong. De ploeg van bondscoach Marco Rossi kreeg een strafschop toen Luke Shaw de bal met een hooggeheven been wegschoot voor het hoofd van Loïc Nego. De strafschop werd op overtuigende wijze benut door Roland Sallai, die laag in de linkerhoek mikte. Engeland kon niet tevreden zijn over het eigen spel, maar kwam acht minuten voor de rust wel langszij. Na een indraaiende vrije trap van Phil Foden kopte Tyrone Mings de bal door, waarna John Stones attent reageerde: 1-1.

In de blessuretijd van de eerste helft liet Raheem Sterling een grote kans op de 2-1 liggen, waardoor Hongarije uitzicht hield op een overwinning. Na de pauze waren de meeste kansen op het derde doelpunt van de wedstrijd wel weer voor Engeland. Doelman Péter Gulácsi keerde een inzet van Harry Kane en zag een kopbal van Stones naast zeilen. Zeventien minuten voor tijd vloog een poeier van Kane van dichtbij ook naast. De vier minuten durende blessuretijd boden geen soelaas voor de ploeg van bondscoach Gareth Southgate.