Ronaldo breekt record met tiende hattrick; Tadic als invaller trefzeker

Dinsdag, 12 oktober 2021 om 22:39 • Chris Meijer

Portugal heeft dinsdagavond zonder problemen afgerekend met Luxemburg. Mede dankzij een hattrick van Cristiano Ronaldo - zijn tiende voor Portugal, wat een record betekent - werd Luxemburg met 5-0 verslagen, nadat er na zeventien minuten spelen al een 3-0 voorsprong op het scorebord stond. Portugal moet in de jacht op een ticket voor het WK van 2022 in Qatar voorlopig nog Servië voor zich dulden. De Serven wonnen met 3-1 van Azerbeidzjan en hebben daardoor een punt meer dan Portugal, al speelden de Portugezen wel een wedstrijd minder.

Portugal - Luxemburg 5-0

Portugal strijdt momenteel met Servië om het directe WK-ticket in Groep A, waarin Luxemburg met voorlopig zes punten uit zes wedstrijden uitstekend meedoet. Het was in Estádio Algarve in Faro al snel duidelijk dat er voor de Luxemburgers - met Sparta Rotterdam-verdedigers Michael Pinto en Laurent Jans in de basiself - niets te halen viel, want binnen zeventien minuten stond er al een 3-0 stand op het scorebord.

Het duel was negen minuten bezig toen Sébastien Thill Bernardo Silva binnen het strafschopgebied naar de grond werkte, waarna Ronaldo vanaf elf meter de openingstreffer aantekende. De aanvaller van Manchester United mocht vier minuten later andermaal aanleggen, nadat hij zelf werd gevloerd door doelman Anthony Moris. De strafschop moest worden overgenomen, maar ging in beide instanties tegen de touwen: 2-0. Bruno Fernandes completeerde op aangeven van Bernardo Silva met een rake knal van binnen het strafschopgebied de perfecte openingsfase.

De echte hoogtepunten lieten vervolgens lang op zich wachten, tot Ronaldo met 67 minuten op de klok heel dicht bij een sensationeel doelpunt was. Doelman Moris redde echter stijlvol na een omhaal van Ronaldo. Kort daarna voerde Portugal de score alsnog op, toen João Palhinha raak kopte vanuit een hoekschop. Het slotakkoord werd uiteindelijk verzorgd door Ronaldo. Hij kopte op aangeven van Rúben Neves de 5-0, zijn 115e interlanddoelpunt én tiende hattrick voor Portugal tegen de touwen.

Servië - Azerbeidzjan 3-1

Tadic begon op de bank, daar bondscoach Dragan Stojkovic koos voor een tweemansvoorhoede met Dusan Vlahovic en Luka Jovic. De kans bestaat dat Tadic gespaard werd omdat hij bij een volgende gele kaart geschorst zou zijn voor de afsluitende kwalificatiewedstrijd tegen Portugal. De spits van Ajax kwam halverwege de tweede helft wel binnen de lijnen en eiste een strafschop op na een handsbal van Tellur Mutallimov, die hij vervolgens onberispelijk binnenschoot. Tadic ontnam Vlahovic de mogelijkheid om een hattrick te completeren. De aanvaller van Fiorentina opende de score na een overtreding op hemzelf door Hojjat Haghverdi. Op slag van rust bracht Emin Makhmudov de score in evenwicht toen hij alert reageerde op een slechte pass van de stuntelende keeper Predrag Rajkovic, waarna Vlahovic in minuut 53 weer toesloeg in een rebound van dichtbij.