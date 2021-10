Ronald de Boer genoot bij Oranje: ‘Hij speelt ook bij een fantastische club’

Dinsdag, 12 oktober 2021 om 22:03 • Chris Meijer

Ronald de Boer heeft genoten van het optreden van Arnaut Danjuma tijdens het WK-kwalificatieduel tussen Nederland en Gibraltar (6-0). De vleugelaanvaller van Villarreal was maandagavond als invaller goed voor een doelpunt. De Boer zegt in de studio van Ziggo Sport dat bondscoach Louis van Gaal door het spel van Danjuma en Noa Lang aan het twijfelen wordt gebracht over zijn systeem.

“Het gaat mij meer om het positieve wat ik heb gezien en dat waren de nieuwelingen”, begint De Boer over Lang en Danjuma. “Dat geeft weer hoop. Van Gaal heeft gezegd dat hij waarschijnlijk toch 5-3-2 gaat spelen, omdat hij geen buitenspelers heeft. Nou, deze spelers hebben laten zien dat we die wel hebben. Van Gaal heeft het telkens over de rechterkant, maar Noa Lang is zo multifunctioneel dat hij op iedere positie kan spelen. Je hebt ook al een rechtsbuiten met Steven Berghuis, dus ik denk dat je prima 4-3-3 kan blijven spelen.”

“Ik ben er ook wel een voorstander van dat je als ploeg verschillende systemen kunt spelen. Maar als ik zo’n Danjuma zie, daar zit een snelheid in. Oké, het blijft Gibraltar”, gaat De Boer verder. De analist en oud-international krijgt de vraag in hoeverre het optreden van Danjuma - die als vervanger van Cody Gakpo aan de selectie werd toegevoegd na de interland tegen Letland - in perspectief geplaatst moet worden, gezien Gibraltar de tegenstander was.

“Ik heb hem natuurlijk ook aan het werk gezien in de Champions League”, reageert De Boer. “Hij speelt ook bij een fantastische club, daar speel je niet zomaar. Je moet goede kwaliteiten hebben om daar te spelen. In het Spaanse elftal zitten er ook een paar van Villarreal en hij heeft laten zien dat hij daar thuishoort. Kracht, snelheid, iemand opzoeken: je ziet bij hem meteen de dreiging. Ik heb van hem erg genoten en denk dat de 4-3-3 kan blijven bestaan, het gaat Van Gaal aan het twijfelen brengen. Het is lekker dat we dit soort spelers aan de bak zien.”