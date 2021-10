Jong Oranje boekt dikke overwinning ondanks pijnlijke avond voor Boadu

Dinsdag, 12 oktober 2021 om 21:50 • Dominic Mostert

Jong Oranje heeft dinsdagavond een ruime overwinning geboekt op weg naar het EK Onder 21. De ploeg van Erwin van de Looi was met 5-0 te sterk voor de leeftijdsgenoten van Wales. Daardoor heeft Oranje zeven punten verzameld uit drie groepsduels in de kwalificatiereeks; Zwitserland gaat met tien punten uit vier wedstrijden aan kop. Het groepshoofd plaatst zich voor het EK van 2023. Verder plaatst alleen de beste van de negen nummers twee zich direct; de andere nummers twee spelen play-offs.

Van de Looi voerde drie wijzigingen door ten opzichte van het duel met Jong Zwitserland (2-2) van vrijdag. Mitchel Bakker, Daniël van Kaam en Daishawn Redan verschenen aan de aftrap. Daardoor zitten Ian Maatsen en Melayro Bogarde op de bank, terwijl Brian Brobbey vanwege een blessure niet inzetbaar is. De verwachting was dat de spits vervangen zou worden door Myron Boadu, maar Redan kreeg de voorkeur. Pijnlijk genoeg mocht Boadu ook niet invallen, ondanks dat Oranje in totaal vijf keer wisselde. De spits, in de zomer voor minstens zeventien miljoen euro verhuisd van AZ naar AS Monaco, verkeert volgens Van de Looi 'niet in de makkelijkste fase van zijn carrière', daar hij ook bij zijn club geen basisplek heeft.

De gehele wedstrijd moest Oranje het spel maken. De thuisploeg had een duidelijk overwicht en buitte dat voor de rust tweemaal uit. In de zevende minuut verstuurde Bakker vanaf de linkerflank een scherpe, indraaiende voorzet. Bij de tweede paal stond Jurgen Ekkelenkamp klaar om af te ronden: 1-0. Doelman George Ratcliffe pareerde vervolgens een hard schot van Joshua Zirkzee, maar moest een antwoord schuldig blijven toen Sven Botman tien minuten voor tijd voor de 2-0 zorgde. Na een corner van Daniël van Kaam werd de inzet van Botman van richting veranderd door Rhys Hughes, waardoor Ratcliffe kansloos was en de ruststand werd bepaald.

Kort na de pauze kwam Oranje op gelukkige wijze op een 3-0 voorsprong. Na een voorzet van Jeremie Frimpong wilde Fin Stevens de bal wegwerken, maar schoot hij op knullige wijze achterwaarts in zijn eigen doel. Het was het begin van een opleving van Oranje: in de eerste negen minuten na rust scoorde de ploeg van Van de Looi drie keer. De 4-0 kwam op naam van Redan, die na een voorzet van Bakker op de paal schoot en in tweede instantie scoorde. Vervolgens bereidde de opgestoomde Quinten Timber de 5-0 van Ekkelenkamp voor, al moest Timber zijn actie bekopen met een blessure en werd hij gewisseld. In het restant van de wedstrijd haalde Oranje een veel lager niveau, maar kwam het niet in de problemen.