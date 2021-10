Sébastien Haller genoemd als mogelijke kandidaat voor toptransfer

Dinsdag, 12 oktober 2021 om 21:47 • Chris Meijer • Laatste update: 21:49

De naam van Sébastien Haller prijkt op het verlanglijstje bij Borussia Dortmund, zo weet Sport Bild te melden. Het Duitse voetbaltijdschrift stelt dat de spits van Ajax bij die Borussen wordt gezien als mogelijke opvolger voor Erling Braut Haaland. Naast Haller is ook Karim Adeyemi van Red Bull Salzburg in beeld voor die vacature.

De vraag is echter of Adeyemi haalbaar is voor Borussia Dortmund. De negentienjarige spits van Red Bull Salzburg, voor wie hij 21 doelpunten en 17 assists verzorgde in 66 officiële wedstrijden, debuteerde vorige maand in de Duitse nationale ploeg en wordt door vrijwel de gehele Europese top begeerd. Naast Borussia Dortmund werden ook Liverpool en Barcelona genoemd als geïnteresseerde clubs voor Adeyemi, die dertig miljoen euro moet kosten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij Borussia Dortmund bereidt men zich klaarblijkelijk voor op het vertrek van Haaland en Adeyemi is niet de enige kandidaat voor zijn opvolging. Sport Bild schrijft dat ook Haller in beeld is bij de huidige nummer drie van de Bundesliga, toevalligerwijs op 19 oktober (in Amsterdam) en 3 november (in Dortmund) de volgende tegenstander van Ajax in de groepsfase van de Champions League.

Ajax nam Haller in januari van dit jaar voor 22,5 miljoen euro over van West Ham United. Sindsdien was de Frans Ivoriaanse spits - die eerder voor Eintracht Frankfurt, FC Utrecht en AJ Auxerre speelde - in 34 wedstrijden goed voor 23 doelpunten en 9 assists. Dit seizoen tekende Haller - wiens contract in Amsterdam nog loopt tot medio 2025 - voor tien doelpunten en twee assists in elf officiële duels.