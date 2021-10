Rellen op tribunes van Wembley tijdens duel tussen Engeland en Hongarije

Dinsdag, 12 oktober 2021 om 21:24 • Laatste update: 23:35

Er zijn dinsdagavond tijdens de wedstrijd tussen Engeland en Hongarije op Wembley onlusten ontstaan tussen Hongaarse fans en de Engelse politie. Vanuit het vak met circa achthonderd fans uit Hongarije klonk boegeroep nadat de spelers van Engeland voor aanvang van het duel knielden. Kort daarna braken er rellen uit op de tribune, waarop de politie na enkele minuten de orde op de tribunes herstelde.

Voorafgaand aan het duel tussen Engeland en Hongarije was er al enigszins sprake van een gespannen sfeer. Tijdens de eerdere ontmoeting in Boedapest waren er vanaf de tribunes apengeluiden te horen richting Raheem Sterling en Jude Bellingham. Ook werden de spelers van Engeland voorafgaand aan het duel uitgefloten toen ze knielden, een gebaar om aandacht te vragen voor racisme. Als gevolg daarvan kreeg Hongarije van de UEFA een wedstrijd zonder publiek opgelegd.

Hungary fans scuffling with stewards and police at Wembley pic.twitter.com/7dDei9IGWX