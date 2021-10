Ajax, Feyenoord, PSV, Juventus en Borussia Dortmund volgen talent van NAC

Dinsdag, 12 oktober 2021 om 21:22 • Laatste update: 21:24

De zestienjarige Omar Mekkaoui timmert hard aan de weg. De verdediger van NAC Breda is al actief bij de Onder 21 van zijn club, maakte de voorbereiding van het eerste elftal mee en speelde inmiddels vier interlands voor Nederland Onder 17. Hij vindt het nogal bijzonder om 'tussen al die grote namen' te mogen spelen, vertelt Mekkaoui in een interview met BN DeStem.

De tiener werd vijf jaar geleden overgeheveld uit de jeugdopleiding van VOAB uit Goirle. Al snel gooide hij hoge ogen, met interlands voor de Onder 14, Onder 15 en Onder 17 als bewijs van zijn ontwikkeling. Zijn eerste nationale selectie kwam voor hem onverwachts. "In de competitie ging het goed, maar je weet niet of ze komen kijken. Dus ik was blij verrast. Met al die boys van je eigen leeftijd, vliegen naar een ander land voor een wedstrijd, dat was zeker een mooie ervaring."

Zijn debuut voor de Onder 17 maakte Mekkaoui in de vorige interlandperiode, tijdens een toernooi in Polen. Vrijdag maakte de verdediger in een vriendschappelijke wedstrijd tegen zijn Spaanse leeftijdsgenoten (2-0 nederlaag) voor de vierde keer zijn opwachting in die ploeg. Iedere selectie doet nog wat met hem, zegt hij tegen de regionale krant. "Als ik dat oranje shirt zie hangen, of wanneer ik in het hotel mijn trainingspak aan heb, ben ik echt trots."

Inmiddels traint de mandekker vast mee met de Onder 21 en speelde hij zelfs al een paar oefenwedstrijden mee in de voorbereiding van de hoofdmacht, waar hij nadrukkelijk op de deur klopt. En ook in het buitenland blijven Mekkaouis prestaties niet onopgemerkt: naast interesse van Ajax, Feyenoord en PSV bevindt zijn naam zich op lijstjes van Juventus, Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen. Zijn volgende doel bevindt zich voorlopig echter nog wat dichterbij, op Bredaas terrein: “Ik wil zo snel mogelijk mijn debuut maken in het eerste.”