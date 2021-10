WK raakt voor Van Marwijk én Advocaat uit zicht na krankzinnige slotfase

Dinsdag, 12 oktober 2021 om 20:46 • Chris Meijer • Laatste update: 20:54

Het duel tussen Bert van Marwijk en Dick Advocaat heeft dinsdagavond geen winnaar gekregen. Irak leek door een doelpunt van Ayman Hussein in de 88e minuut een late overwinning te gaan boeken in Dubai, maar Ali Mabkhout bezorgde de Verenigde Arabische Emiraten in blessuretijd toch nog een punt: 2-2. De ploegen van de Nederlandse bondscoaches hebben zo allebei drie punten uit vier wedstrijden en bezetten daardoor de posities achter Iran (tien punten), Zuid-Korea (acht punten) en Libanon (vijf punten) in de laatste fase van de Aziatische WK-kwalificatiecyclus.

De Verenigde Arabische Emiraten en Irak hadden voorafgaand aan de ontmoeting in het Zabeelstadion in Dubai allebei twee punten, na twee remises en een nederlaag. Daardoor was een overwinning nodig om aan te haken bij Iran en Zuid-Korea, die eerder op de dag met 1-1 gelijkspeelden en samen met een behoorlijke voorsprong aan kop gaan in Groep A van de beslissende fase in de Aziatische WK-kwalificatiecyclus. De twee beste landen in de groep van zes - met verder Libanon en Syrië - kwalificeren zich direct voor het WK van volgend jaar in Qatar, terwijl de nummer drie nog een kans krijgt om een intercontinentale play-off te bereiken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ondanks dat Irak in de beginfase het initiatief in handen had, kwamen de Verenigde Arabische Emiraten na 33 minuten spelen op voorsprong. Abdullah Hamad vond ogenschijnlijk onbewust Caio Canedo Corrêa in het strafschopgebied, waarna de geboren Braziliaan controleerde en overtuigend raak schoot. Ondanks dat in het restant van de eerste helft de beste kansen voor Irak waren, had Caio de Verenigde Arabische Emiraten al snel na rust op een ruimere voorsprong kunnen zetten.

Met 74 minuten op de klok kwam Irak echter op gelijke hoogte. Mohammed Al Attas ging onder een voorzet van Amir Al Ammari door en leek de bal daarmee achter zijn eigen doelman Ali Khasif te passeren. Irak leek door een doelpunt van Hussein kort voor het einde de wedstrijd volledig naar zich toe te trekken. In blessuretijd zette Mabkhout de Verenigde Arabische Emiraten echter toch nog op gelijke hoogte.

Het was een klein wonder dat de ploeg van Van Marwijk niet alsnog met de overwinning aan de haal ging. De Irakese doelman Fahad Talib redde in de zesde minuut van de blessuretijd op geweldige wijze een inzet van Khalfan Mubarak. De VAR bekeek nog of de bal over de lijn was geweest en scheidsrechter Ryuji Sato bracht het aanwezige publiek nog even in extase met een fluitsignaal. De leidsman uit Japan bleek echter niet voor de 3-2, maar voor het eindsignaal te hebben gefloten. Voor Irak is nu in november Syrië de eerstvolgende tegenstander, terwijl de Verenigde Arabische Emiraten dan op bezoek gaat in Zuid-Korea.