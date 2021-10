L’Équipe: Van Gaal en collega’s krijgen slechts week voor voorbereiding op WK

Dinsdag, 12 oktober 2021 om 20:13 • Laatste update: 20:21

Europese landen die volgend jaar afreizen naar Qatar voor het WK 2022 kunnen zich slechts een week voorbereiden op het toernooi, zo meldt L’Équipe dinsdag. De sportkrant heeft documenten in handen van de UEFA, waarin staat dat spelers op 14 november 2022, exact zeven dagen voor de aanvang van het toernooi, pas vrijgegeven hoeven te worden door de clubs.

In een bericht aan de 55 lidstaten die zich momenteel proberen te kwalificeren voor het eindtoernooi in Qatar wordt door de UEFA melding gemaakt van de opvallend korte voorbereidingstijd die ze daarvoor hebben. Het zou betekenen dat de voor hun land geselecteerde spelers op zondag 13 november nog een clubwedstrijd kunnen spelen, minder dan 24 uur voordat ze zich zouden moeten melden voor hun nationale verplichtingen. Het toernooi wordt midden in het seizoen afgewerkt, omdat de zomerse temperaturen in Qatar te hoog zijn om in te kunnen spelen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Meerdere bondscoaches uitten hun ongenoegen al over de voorbereidingen die in de loop der jaren steeds korter lijken te worden. Zo beklaagde Franse eindverantwoordelijke Didier Deschamps zich in de aanloop naar het vorige EK over ‘een minimum aan tijd rondom grote wedstrijden’ en zei Louis van Gaal te hopen zich zo vroeg mogelijk voor het WK in Qatar te kwalificeren om de resterende wedstrijden te gebruiken voor het spelen van een ander systeem.

"We hebben amper wedstrijden en maar een week voorbereiding op het WK, dus dat zal ik onderweg moeten doen", voegde hij daaraan toe. Inmiddels is dus bevestigd dat er slechts een week voorbereidingstijd is voor de Europese landen. Aan de toenemende sportieve belasting van spelers lijkt zodoende voorlopig geen eind te komen. Vorige week bracht spelersvakbond FIFPro een rapport uit waarin ernstige zorgen werden geuit over de werkdruk van voetballers.