Twee mannen reageren op digitale klopjacht na tweet van Kirsten

Dinsdag, 12 oktober 2021 om 19:23 • Dominic Mostert

De twee mannen die ervan worden beschuldigd een shirt te hebben afgepakt van een andere supporter van Oranje na de wedstrijd tegen Gibraltar (6-0), stellen dat er 'niets' klopt van het verhaal dat dinsdag naar buiten kwam. Na de wedstrijd verscheen op sociale media een kort fragment dat op televisie was: daarop is te zien hoe een man, vermoedelijk de vriend van Kirsten, onvriendelijk benaderd wordt door de twee mannen. Er ontstond vervolgens een digitale klopjacht op de mannen.

Zelf schreef Kirsten bij een screenshot uit de video, waarop de twee mannen te zien zijn: "Ik die een shirt krijg, op de grond word gegooid, en het shirt wordt afgepakt... En deze twee vallen ons aan, pakken mijn vriend bij zijn keel, geven hem een klap, en gooien daarna bier over ons heen..." Inmiddels heeft ze die tweet verwijderd. Het is onduidelijk of ze ook daadwerkelijk bedoelde dat die twee mannen het shirt, dat door Daley Blind de tribune in was gegooid, hebben afgepakt. Mogelijk gebeurde dat eerder al tijdens schermutselingen op de tribune.

Een van de twee mannen vertelt aan Complex NL dat ze met een Surinaamse vlag op de tribune zaten om Oranje-internationals met een Surinaamse achtergrond te steunen. De twee broers zouden om die reden 'racistische leuzen' te horen hebben gekregen van medesupporters. Nadat Blind zijn shirt de tribune in wierp, werd een van de broers zelf 'naar achteren' getrokken, waardoor plots veel supporters op de grond vielen. Volgens de mannen was de vriend van Kirsten daar verantwoordelijk voor.

"M’n broer had een opstootje met die jongen in de video, omdat die hem omlaag trok, dus ben ik ernaartoe gegaan", verklaart een van de mannen. "Ik zei tegen hem: 'Doe rustig hè?' Pas vanaf dat moment werd er gefilmd en je ziet ook in het filmpje dat ik dat tegen hem zei." Volgens de mannen probeerde de vriend van Kirsten, die op de video te zien is, een van de mannen in het gezicht te slaan. "Ik sloeg hem gewoon terug. Actie, reactie. Zelfverdediging. We hebben gewacht op de beveiliging en ik heb ook aan de beveiliging verteld dat hij als eerste heeft geslagen."

"Toen ik thuiskwam, zag ik ineens dat de vriendin van die guy video’s liep te verspreiden op Twitter met de caption: 'Wie kent deze lafbekken? Ze hebben mijn vriend geslagen, mij getrokken en het shirt afgepakt'", aldus de mannen. Ze beamen dat er mensen op de grond vielen in de commotie, maar ontkennen dat ze de vrouw hebben getrokken. Die conclusie werd getrokken op basis van haar tweet, al schreef ze niet rechtstreeks dat de twee mannen haar op de grond gooiden. "Mijn broer is zelf door haar vriend getrokken in al zijn enthousiasme. Ik heb niets te verbergen en wij hebben dat shirt helemaal nooit gehad. Waarom zouden we überhaupt nog trekken als we dat shirt al hadden? Nu spelen ze slachtoffer, terwijl er helemaal niets van hun verhaal klopt."