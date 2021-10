‘Ik vroeg hem of er een kans was dat Messi de overstap naar ons zou maken’

Dinsdag, 12 oktober 2021 om 19:15 • Chris Meijer

Diego Simeone heeft afgelopen zomer geprobeerd om Lionel Messi naar Atlético Madrid te halen, zo bevestigt hij in gesprek met Olé. De trainer van los Colchoneros vertelt Luis Suárez te hebben gebeld met de vraag of er een kans was dat Messi de overstap naar de Spaanse hoofdstad zou maken. Volgens Simeone was er binnen drie uur duidelijk dat Messi zijn carrière zou vervolgen bij Paris Saint-Germain.

“Ik zal het je in detail vertellen”, vertelt Simeone aan de Argentijnse krant. Er werd afgelopen zomer gemeld dat El Cholo Messi hoogstpersoonlijk zou hebben gebeld met de vraag of hij de overstap naar Atlético wilde maken. Ondanks dat Messi volgens die berichtgeving een binnenlandse overstap serieus overwoog, kwam het er niet van. “Toen alles bij Barcelona gebeurde, hebben we Luis (Suárez, red.) gebeld. Ik heb Leo niet gebeld, maar belde wel met Luis.”

“Ik vroeg hem hoe het met Messi ging, wat hij dacht en of er een kans was dat hij de overstap naar Atlético zou maken. Maar die hoop duurde maar drie uur. Daarin heb ik hem niet gesproken. Het was een beetje alsof er een vliegtuig voorbij vloog”, vervolgt Simeone. Er was aanvankelijk sprake van een akkoord tussen Messi en Barcelona over een nieuwe verbintenis, maar de contractverlenging kon vanwege de Financial Fair Play-regels van LaLiga niet afgerond worden.

“PSG was overduidelijk geobsedeerd door de komst van Messi”, benadrukt Simeone. Hij krijgt de vraag of hij ooit graag met Messi had willen samenwerken. “De waarheid is dat er nooit een kans is geweest. Messi hoorde altijd bij Barcelona en ik bij Atlético. Bij het nationale team zijn we elkaar als spelers misgelopen. Als je me vraagt waar Messi moet spelen, is dat in een team dat voorbereid is om veel te winnen. Je hoeft niet aan hem te denken, maar alleen aan het team.”