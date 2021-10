Litmanen van de troon gestoten als topschutter van Finland; WK blijft in zicht

Dinsdag, 12 oktober 2021 om 18:08 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:10

Finland blijft in de race voor deelname aan het WK. De ploeg van bondscoach Markku Kanerva won dinsdag met 0-2 van Kazachstan en heeft daardoor acht punten verzameld, evenveel als nummer twee Oekraïne. Het doelsaldo is iets in het voordeel van de Oost-Europeanen (+1 om 0). Beide doelpunten werden in Kazachstan gemaakt door Teemu Pukki, die Jari Litmanen heeft gepasseerd als topscorer aller tijden van Finland.

Pukki sloeg in de laatste minuut van de eerste helft voor het eerst toe. De spits van Norwich City ontving de bal met wat fortuin in het strafschopgebied, draaide knap op zijn as heen en zocht de rechterhoek uit. Het was zijn 32ste doelpunt in Finse dienst; twee minuten na de pauze volgde nummer 33, waarmee Pukki het record van Litmanen uit de boeken schoot. Doelman Igor Shatskiy van Kazachstan keerde een geplaatst schot van Urho Nissila, waarna Pukki de rebound van dichtbij kon benutten. Daarmee bepaalde hij de eindstand.

Pukki, 31 jaar, had 98 interlands nodig om 33 keer te scoren. Litmanen maakte 32 doelpunten in 137 interlands tussen 1989 en 2010. Finland kwalificeerde zich nog nooit voor een WK, maar is nog altijd in de race voor deelname aan het toernooi in Qatar. Concurrent Oekraïne heeft, met een thuis- en uitwedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina, echter een op papier makkelijker programma. Finland gaat volgende maand op bezoek in Bosnië-Herzegovina en sluit de groepsfase in eigen land af tegen koploper Frankrijk. De nummer twee van de poule belandt in de play-offs.

De Teemu Pukki-turn ?? Geweldige controle van de Norwich City spits en hij schiet zijn land op een 0-1 voorsprong ??#ZiggoSport #WCQ2022 #KAZFIN pic.twitter.com/coRJWzgnKU — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 12, 2021