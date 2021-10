Tiener van Leeds met patent op wereldgoals wacht op Premier League-debuut

Woensdag, 13 oktober 2021 om 00:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:22

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de negentienjarige aanvaller Joe Gelhardt, die in september zijn eerste speelminuten in de hoofdmacht van Leeds United maakte. Het talent wordt vanwege zijn indrukwekkende lichaamsbouw en patent op spectaculaire treffers vergeleken met Wayne Rooney en staat inmiddels op het punt van doorbreken.

Het is 19 september 2021 en Leeds Onder-23 speelt een uitwedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Liverpool. Er staat nog geen kwartier op de klok wanneer Gelhardt na een snelle balverovering van een teamgenoot wordt aangespeeld in de middencirkel. De jongeling bedenkt zich niet en verschalkt Marcelo Pitaluga, de doelman van the Reds die iets te ver voor zijn doel staat, met een schot vanaf een meter of 45. Na ruim een uur spelen is het opnieuw raak voor de doelpuntenmachine en weer is de goal om in te lijsten. Gelhardt schudt zijn directe tegenstander van zich af en jaagt de bal vervolgens vanaf dertig meter met zijn geliefde linkerbeen hard in de kruising achter de kansloze Pitaluga.

Het zijn het soort wondergoals die regelmatig voorbij komen op sociale media, maar voor degenen die Gelhardt al langer volgen, waren dit gewoon de laatsten in een lange rij van geweldige treffers. Het is het zoveelste bewijs dat Leeds met de negentienjarige, die op diverse posities in de aanval uit de voeten kan, goud in handen heeft. Gelhardt zelf was ondanks zijn dubbelslag tegen Liverpool Onder-23 toch niet helemaal tevreden. De aanvaller had graag de wedstrijdbal mee naar huis genomen, maar miste na rust een strafschop. Twee dagen later kreeg hij de kans om zijn misser goed te maken. Gelhard zat het afgelopen seizoen tijdens Premier League-wedstrijden al acht keer op de bank bij het eerste elftal, maar wachtte nog op zijn eerste speelminuten voor the Whites. In de derde ronde van de League Cup tegen Fulham gunde trainer Marcelo Bielsa de tiener eindelijk zijn langverwachte debuut.

Het bekerduel op Craven Cottage kende na negentig minuten spelen geen winnaar. Gelhardt nam de zesde penalty van de bezoekers tijdens een zenuwslopende strafschoppenserie. Zijn familie in Merseyside verging thuis van de spanning, maar dit bleek achteraf nergens voor nodig. Het talent schoot vanaf elf meter met de nodige overtuiging onberispelijk raak en Leeds haalde uiteindelijk de volgende ronde van de beker, waarin een ontmoeting met Arsenal op het programma staat. Gelhardt hoopt op 26 oktober ook tegen the Gunners een belangrijke bijdrage te leveren en zo het bekeravontuur van Leeds te verlengen.

Ondanks dat Bielsa het geduld van zijn pupil enorm op de proef heeft gesteld, is hij enorm enthousiast over Gelhardt. “Hij is een speler die altijd voor gevaar zorgt in een wedstrijd”, verzekert de Argentijn, die zich sinds de zomer van 2018 over de A-selectie ontfermt. “Hij is een speler die zich meer richt op het afmaken van kansen dan het creëren ervan, maar hij heeft veel mogelijkheden om een tegenstander pijn te doen en hij heeft een geweldige trap in zijn benen, zijn afwerking is van een hoog niveau.” Het debuut in het bekertoernooi smaakt naar meer. De aanvaller maakt ook zeker deel uit van Bielsa's plannen met het eerste elftal. Dit seizoen behoorde de jongeling in competitieverband driemaal tot de wedstrijdselectie van Leeds en zijn Premier League-debuut lijkt slechts een kwestie van tijd.

?? Fulham fans: "Who are ya?" ?? Joe Gelhardt: "That's who!" pic.twitter.com/3w0cAcB852 — Leeds United (@LUFC) September 22, 2021

Gelhardt klopt al enige tijd op de deur bij Leeds. Nadat hij in de zomer van 2020 voor maximaal 1,9 miljoen euro overkwam van Wigan Athletic, heeft de in Liverpool geboren voetballer een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt, wat ook fysiek zichtbaar is. “Ik ben acht kilo afgevallen”, vertelde de aanvaller in juni aan de Yorkshire Evening Post. “Er verscheen een foto op sociale media toen ik tekende, en een met een beker, die ik won met Leeds Onder-23. Je kunt het verschil zien. Toen ik hier binnenkwam, had ik niet veel kennis over voeding of fitness, dus ik heb veel geleerd. Bij Wigan kon ik met mijn conditie acht of maximaal negen kilometer per wedstrijd lopen. Ik denk dat mijn gemiddelde vorig seizoen bij onze beloftenploeg rond de 10 of 10,5 kilometer per duel lag.”

Bielsa's intense trainingsregime, inclusief de beruchte midweekse murderball-sessies, betekent dat geen enkele speler zich kan verschuilen. Vanwege het dominante spel dat de Argentijn graag speelt, draait alles om conditie en Gelhardt's familie merkt een verschil bij de jongeling sinds zijn overstap naar West Yorkshire. Zij geven aan dat hij nooit lang is geweest, maar wel altijd sterk en nu is hij sterker, slanker, sneller en scherper geworden. De goalgetter ziet er volgens hen uit als een Premier League-voetballer. Het zal niet lang duren voordat hij dat officieel ook is. Gelhardt is op dit moment nog de ster van de Onder-23, met 17 doelpunten in 22 wedstrijden voor de beloftenploeg sinds het begin van vorig seizoen.

Zijn familie wist al op jonge leeftijd dat ze met een talent te maken hadden. Zijn oom, die ook Joe heet, herinnert zich dat hij Gelhardt’s vaardigheid met zijn linkervoet al opmerkte toen hij acht of negen maanden oud was, toen hij hem een opgerold paar sokken toewierp in zijn babystoeltje. Oom Joe is ook degene die verantwoordelijk is voor zijn bijnaam, 'Joffy'. De film 'Coming to America' was als kind zijn favoriet, en zo kreeg de jonge Joe de koosnaam. Zelfs zijn leraren, eerst op de basisschool Netherton Moss, later op St Ambrose Barlow en Chesterfield High, noemden hem 'Joffy'.

Gelhardt groeide op als Liverpool-supporter en was vooral fan van Fernando Torres. The Reds hadden twee keer de kans om hem te contracteren, in de voorfase van de jeugdopleiding en als een Onder 10-speler, maar beide keren lieten ze hem uiteindelijk links liggen. Gelhardt zal altijd een fan blijven, maar net als zijn huisgenoot Sean McGurk (een andere speler die Leeds van Wigan haalde), geniet hij er meer van om Liverpool te verslaan dan welke andere ploeg dan ook. Als jeugdspeler bracht hij tijd door bij Everton en Tranmere Rovers, maar het was Wigan dat hem uiteindelijk contracteerde. Kenny Williams, het hoofd van de academie van de club, maakte zich sterk voor de komst van Gelhardt, omdat hij hem als tienjarige een hattrick had zien maken tegen the Latics voor de lokale ploeg Marine.

Gelhardt maakte nog een hattrick, dit keer tegen Liverpool, tijdens een proefperiode van zes weken voor Wigan en zijn progressie verliep daarna gestaag. Hij werd vaak vergeleken met Wayne Rooney, vanwege zijn indrukwekkende lichaamsbouw en zijn patent op spectaculaire doelpunten. “Hij faalde nooit om een wedstrijd te beïnvloeden”, zegt Nick Chadwick, zijn voormalig trainer in de jeugdopleiding van Wigan. “Hij was een droom om te managen.” Gelhardt maakte deel uit van een talentvol Wigan Onder-18, dat in 2019 de titel in de EFL Youth Alliance League won, evenals de Lancashire FA Youth Cup.

Wigan kwam in de financiële problemen, waardoor Gelhardt in augustus 2019 een kans kreeg in het eerste elftal. In de Championship kwam hij in de tweede helft tegen Barnsley als invaller binnen de lijnen. Een wedstrijd later maakte de tiener tegen Hull City zijn eerste professionele doelpunt. Gelhardt zou dat seizoen nog zeventien keer op het veld verschijnen, waaronder enkele keren als basisspeler, maar aan het eind van het seizoen was het duidelijk dat hij verkocht moest worden om de financiën op orde te krijgen. De aanvaller wilde eigenlijk niet vertrekken, maar hij wist dat Wigan transferinkomsten nodig had.

Leicester City toonde concrete interesse, maar Leeds was de club die doorpakte. Vooral Victor Orta, directeur voetbalzaken, speelde een grote rol in de deal. Hij presenteerde een uitgebreide videoanalyse, waarin Gelhardt precies liet zien hoe en waar hij in de ploeg van Bielsa zou passen. De vergoeding voor de aanvaller was in eerste instantie 825.000 euro. Via bonussen kan de transfersom nog oplopen tot bijna 1,9 miljoen euro. Aangezien Gelhardt begin oktober zijn eerste oproep voor Engeland Onder-21 verdiende en dicht in de buurt komt van het eerste team van Leeds, kan Wigan in de komende maanden en jaren nog meer inkomsten verwachten.

Anthony Barry was Gelhardt's trainer bij het eerste elftal van Wigan en maakt nu deel uit van Thomas Tuchel's staf bij Chelsea. De coach is vol lof over zijn voormalig pupil. “Joffy heeft het potentieel om een zeer speciale speler te worden”, vertelt Barry aan Goal. “Hij heeft de capaciteiten om wedstrijden te beslissen en meedogenloos te zijn op de grote momenten, iets wat niet veel jonge spelers kunnen. Daarnaast is hij een geweldige jongen die van voetbal houdt. Als je dat enthousiasme hebt en zo hongerig bent, vind je als speler normaal gesproken een manier om succesvol te zijn.”