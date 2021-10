Jahanbakhsh wist doelpunt van Son uit tijdens Aziatische kwalificatietopper

Dinsdag, 12 oktober 2021 om 17:47 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:29

Iran heeft de koppositie in Groep A van de Aziatische WK-kwalificatiecyclus met succes verdedigd. In Teheran kwam de ploeg van bondscoach Dragan Skocic op een 0-1 achterstand tegen nummer twee Zuid-Korea door een doelpunt van Heung-Min Son, maar Alireza Jahanbakhsh zorgde met een knappe kopbal voor de gelijkmaker. Daardoor behoudt Iran een voorsprong van twee punten op Zuid-Korea in de groep, al gaat de top twee sowieso naar het WK.

Iran won de voorgaande drie wedstrijden, maar had nog niet tegen de grote concurrent Zuid-Korea gespeeld. Op slag van rust werd een gevaarlijk schot van Jahanbakhsh door keeper Seung-Gyu Kim uit de hoek getikt, waarna ook Mehdi Taremi op de doelman stuitte. Vlak na de pauze opende Son de score voor de bezoekers. De smaakmaker van Tottenham Hotspur dook op achter de laatste linie na een steekpass van Jae-Sung Lee en verschalkte de uitgekomen doelman Alireza Beiranvand met een beheerst schot in de rechterhoek.

Een kwartier voor tijd kwam Iran langszij. Sardar Azmoun hield een bal aan de achterlijn ternauwernood binnen en bezorgde een voorzet bij Jahanbakhsh, die vanaf circa elf meter raak kopte in de linkerhoek. Door het gelijkspel staat Iran met tien punten bovenaan na vier wedstrijden; Zuid-Korea heeft er acht verzameld. Beide landen hebben uitstekende papieren om het WK te halen. De Verenigde Arabische Emiraten, Libanon en Irak hebben slechts twee punten gepakt, al hebben zij een wedstrijd minder gespeeld. Syrië is met één punt de hekkensluiter. De top twee kwalificeert zich rechtstreeks; de nummer drie moet nog twee play-offrondes overleven.

IT HAD TO BE SON ?? pic.twitter.com/vdxaTHZewm — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) October 12, 2021