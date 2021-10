Uitgefloten Donnarumma krijgt nieuwe tatoeage en doet meteen belofte

Dinsdag, 12 oktober 2021 om 16:57 • Laatste update: 17:49

Gianluigi Donnarumma is geraakt door de fluitconcerten van AC Milan-supporters tijdens de Nations League-wedstrijd van Italië tegen Spanje (1-2) van vorige week woensdag. De doelman maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van Milan naar Paris Saint-Germain, iets wat de fans van i Rossoneri hem nog niet hebben vergeven. Donnarumma belooft dat er voor een verwijderbare tattoo van zijn ex-club een permanente in de plaats komt.

Tijdens de interland van Italië tegen Spanje hadden de aanwezige supporters in het San Siro het voor, tijdens en na het duel gemunt op Donnarumma. De doelman keerde voor het eerst sinds zijn vertrek naar PSG terug in het stadion. “Ik zal altijd van ze houden”, reageert hij in het tv-programma Le Iene op de vraag of hij een boodschap heeft voor de fans. "Ik houd altijd een Rossonero-hart. Het gefluit is een beetje teleurstellend. Ik heb hier acht jaar doorgebracht en het is altijd emotioneel om terug te keren in het San Siro. Ik ben hier opgegroeid en ik blijf supporter van de club. Die acht jaar vergeet je niet zomaar. Ik hoop volgend seizoen op een betere ontvangst."

De doelman kreeg van het Italiaanse tv-programma een verwijderbare tattoo met het clublogo van Milan op zijn arm. Er werd hem vervolgens gevraagd of daar een permanente voor in de plaats komt. “We zullen zien, we zullen zien...Oké, vooruit dan maar.” Volgens lokale media zijn de fluitconcerten aan het adres van de doelman een reden voor de Italiaanse voetbalbond om voorlopig niet meer in Milaan te voetballen. Voor de komende interland in november tegen Zwitserland worden de stadions van Juventus (Turijn) en Atalanta (Bergamo) genoemd.

?? @redazioneiene gave Donnarumma a temporary #ACMilan tattoo after he was jeered at San Siro. ?? His message to the fans: "I will always love them. I will always have a Rossonero heart." ?? @capuanogio pic.twitter.com/QD1VWrfWcw — SempreMilan (@SempreMilanCom) October 12, 2021

Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Donnarumma, was ook niet blij met de fluitconcerten in het San Siro. “Het is heel triest, vreemd en beschamend wat er in het stadion is gebeurd. Het is beschamend dat een deel van de fans het afreageerde op een jongen die niets verkeerd heeft gedaan. Hij heeft simpelweg zijn recht op een vrije keuze uitgeoefend. Gigio is een man die altijd alles heeft gegeven voor het nationale team en heeft bijgedragen aan de overwinning van het Europees kampioenschap.”

Ook Roberto Mancini sprak na afloop van de verloren interland tegen Spanje zijn afkeer uit over de gebeurtenissen in het stadion. “Het maakte ons van streek, want het was een wedstrijd van het nationale elftal, geen clubwedstrijd”, zei de bondscoach. “Die fans hadden hun grieven voor één wedstrijd opzij kunnen zetten. Als Italië speelt, gaat dat toch boven alles?” Een dag voor de wedstrijd in de thuishaven van AC Milan had de harde kern van de club al een spandoek getoond waarop te lezen was dat Donnarumma wat hen betreft niet meer welkom is in Milaan. Afgelopen woensdag was buiten het stadion eenzelfde soort spandoek te zien.