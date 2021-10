‘Als hij zo praat, krijg je de indruk dat Neymar een beetje depressief is’

Dinsdag, 12 oktober 2021 om 16:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:15

Neymar sluit niet uit dat het WK in Qatar zijn laatste kunstje is als international van Brazilië. De 29-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain zei in een documentaire van DAZN dat de druk van het voetbal zijn tol heeft geëist, zowel fysiek als mentaal. Volgens voormalig PSG-middenvelder Jérôme Rothen betekent de uitspraak van Neymar slecht nieuws voor de Parijzenaren. De Fransman meent dat de buitenspeler niks geeft om Paris Saint-Germain.

“Neymar is een fantastische speler wanneer hij in vorm is. Het probleem is alleen dat hij zich op dit moment in een mindere fase bevindt”, zegt Rothen tegenover RMC Sport. “Zijn uitspraken zijn vreselijk voor PSG. Hij mist gedrevenheid en enthousiasme. Als je tussen de regels door leest, geeft hij niet om PSG. Er is alleen de liefde die hij heeft voor Brazilië, met wie hij het WK wil winnen. Zijn laatste kans is over een jaar in Qatar, maar ik wil hem herinneren aan zijn plichten in clubverband.”

Volgens Rothen zijn de uitspraken van Neymar ongepast. “Als je een speler van deze categorie bent, als je meer dan vier jaar het gezicht van de club bent geweest, als je je contract met vijf jaar hebt verlengd en je hebt besloten om je carrière bij PSG af te sluiten, dan kun je dat niet zeggen”, vindt de dertienvoudig international van Frankrijk. “Natuurlijk, het privéleven van elke speler kan ingewikkeld zijn. Als hij zo praat, krijg je de indruk dat hij een beetje depressief is. Maar als je Neymar heet, met het imago dat hij uitstraalt, kun je jezelf niet op zo'n manier publiekelijk uiten.”

Voor Rothen staat het buiten kijf dat de Braziliaan een geweldige speler is, maar de voormalig profvoetballer zou willen zien dat hij meer liefde toont voor de Franse grootmacht. “We zijn het er allemaal over eens dat Neymar een van de grootste spelers ter wereld is, wat niet betekent dat hij geen stemmingen kan hebben. Maar je moet ze wel verbergen. Als hij in de media spreekt, en dat is niet vaak, is het bijna altijd denigrerend over PSG.” Neymar bekende in de documentaire Neymar & The Line Of Kings van DAZN dat het WK 2022 in Qatar weleens zijn laatste kan zijn. “Ik zie het als mijn laatste omdat ik niet meer weet of ik de kracht van geest heb om met voetbal om te gaan", aldus de aanvaller.