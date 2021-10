Advocaat verbaasd over zoektocht Oranje: ‘Lijkt door iedereen vergeten’

Dinsdag, 12 oktober 2021 om 15:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:23

Dick Advocaat begrijpt niet dat de naam van Bert van Marwijk nooit is gevallen als opvolger van Frank de Boer bij het Nederlands elftal. De twee oud-bondscoaches staan dinsdag tegenover elkaar tijdens het WK-kwalificatieduel tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Irak. Voor beide trainers telt met twee punten uit drie duels alleen de winst, willen zij nog kans houden op deelname aan het WK 2022 in Qatar.

Louis van Gaal was deze zomer voor de KNVB de enige kandidaat om het stokje van De Boer als bondscoach van Oranje over te nemen na een mislukt Europees kampioenschap. Advocaat verbaast zich hierover. “Weet je wat ik nou zo gek vind? Dat Bert niet eens werd genoemd als kandidaat-bondscoach van het Nederlands elftal”, laat Advocaat weten tegenover Voetbal International. “Toen De Boer vertrok, heb ik zijn naam niet gehoord. Als je kijkt naar wat hij heeft gepresteerd in zijn loopbaan, dat is toch geweldig? De UEFA Cup gewonnen, TOTO KNVB Beker, Saoedi-Arabië naar het WK gebracht en, volgens mij de grootste prestatie, tweede geworden met Oranje tijdens het WK. Tweede!"

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Advocaat heeft iedereen het nog steeds over de derde plaats van Van Gaal op het WK 2014 in Brazilië, maar de prestatie van Van Marwijk vier jaar daarvoor is volgens de bondscoach van Irak minstens net zo knap. “We waren vicewereldkampioen, hoor", gaat Advocaat verder. "Heel apart, het lijkt of iedereen dat is vergeten. Maar Bert is nog geen zeventig jaar, staat midden in het leven, heeft verschrikkelijk veel ervaring. Van Gaal vind ik een toptrainer, maar Bert is ook heel goed.”

Van Marwijk heeft naar eigen zeggen na zijn vertrek bij Oranje meteen gezegd dat het Nederlands elftal voor hem één keer is geweest. “Dick was het drie keer”, memoreert de bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. “Nu is Louis het ook voor de derde keer geworden en de oudste bondscoach in de historie van ons voetbal. Ieder zijn ding. Ik heb het drie jaar, elf maanden en twee weken geweldig naar mijn zin gehad. Alleen de laatste twee weken waren niet leuk, doordat het misging tijdens het EK in 2012. Maar twee jaar daarvoor werden we tweede op het WK. Zo dicht bij elkaar ligt dat.”

Volgens Van Marwijk is het bondscoachschap van Nederland een zware job. “Je bent elke dag in het nieuws, omdat je wordt besproken en gewogen. En dan?”, vraagt hij zich af. “Kijk naar Frank de Boer, ik vond het pijnlijk hoe we met zo’n jongen zijn omgegaan. Zelfs Joachim Löw, wereldkampioen in 2014 geworden, en Didier Deschamps, vier jaar later kampioen met Frankrijk, kregen het te verduren.” De Verenigde Arabische Emiraten en Irak nemen het dinsdagavond om 18:45 uur in Dubai tegen elkaar op.