Botman reageert op opgedoken vakantiefoto met Olympique Lyon-shirt

Dinsdag, 12 oktober 2021 om 14:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:32

Sven Botman kent met Lille OSC een stroeve start van het seizoen. De regerend landskampioen moet momenteel genoegen nemen met de achtste plek in de Ligue 1 en liep al tegen dertien verliespunten op. Desondanks is Botman onomstreden en speelt hij nagenoeg wekelijks de volle negentig minuten. Afgelopen zomer liet hij de fans van Lille echter even schrikken, toen hij op een vakantiefoto te zien was in het shirt van Olympique Lyon. De foto plaatste hij zelf op Instagram.

Ondanks de stroeve seizoensstart maakt Botman zich vooralsnog geen zorgen. "Er is nog niet veel aan de hand", vertelt de mandekker vanuit het kamp van Jong Oranje tegen de NOS. "We hebben een beetje een stroeve start gehad van het seizoen. We hebben een andere trainer, er zijn spelers bij gekomen en er zijn spelers weg gegaan. Op dit moment is het kwalitatief minder dan waar we vorig seizoen mee geëindigd zijn. Maar dat is logisch denk ik. Goede spelers gaan uiteindelijk weg en een andere trainer vraagt andere dingen. Dat is wennen."

Botman stond afgelopen zomer in de belangstelling van zowel Wolverhampton Wanderers als Sevilla, maar besloot in overleg met de club in Frankrijk te blijven. "Er was zeker sprake van, daar kan ik niet over liegen", aldus de centrumverdediger." Uiteindelijk heb ik een gesprek gehad met Lille en besloten om mij daar verder te ontwikkelen. De club wilde dat, maar ik vond dat zelf ook geen slecht idee. Het is goed voor mij om deze ervaring op te doen. Ik speel veel, ook in de Champions League, dat was belangrijk voor mij."

Sven Botman kedapatan mengenakan jersey dari Olympique Lyon yang diupload di IG Story miliknya. ?? pic.twitter.com/3Gu6gmok0P — ?M??D??S?? (@dimasFHVZ) June 21, 2021

Van een eventuele transfer is dan ook geen sprake. Ook niet nadat hij afgelopen zomer op Instagram poseerde vanaf zijn vakantieadres in een shirt van Lyon. "Dat was gewoon het shirt van Memphis, die had ik in mijn koffer", verklaart Botman zijn kledingkeuze. "Die hebben we na de wedstrijd geruild. Ja, waarom niet? Het was zomer, lekker op het strand. Tegenwoordig wordt alles groter gemaakt, maar het was gewoon een shirt van Depay. Waarom dan niet aantrekken? Daar hoef je verder niets achter te zoeken."