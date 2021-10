Maradona filmde relatie met 16-jarig meisje: ‘Hij bracht me aan de drugs’

Dinsdag, 12 oktober 2021 om 13:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:17

Argentijnse media hebben videomateriaal uit 2000 in handen waarop Diego Maradona te zien is met de op dat moment zestienjarige Mavys Álvarez. De Cubaanse vrouw beweert dat Maradona haar in die periode aan de drugs heeft gebracht, haar drie maanden opgesloten heeft in een hotel en haar heeft gedwongen een borstvergrotende operatie te ondergaan.

Álvarez was pas zestien jaar toen ze in 2000 op Cuba werd voorgesteld aan Maradona. De legendarische oud-voetballer, die een jaar geleden op zestigjarige leeftijd overleed, was op dat moment op het eiland om af te kicken van zijn cocaïneverslaving. "Het was de grootste fout van mijn leven", vertelde Álvarez onlangs aan het Spaanstalige tv-station América TeVe, dat gevestigd is in Miami. Video's uit die periode, in handen van het Argentijnse Infobae, bevestigen dat Maradona samen was met Álvarez, die bijvoorbeeld te zien is terwijl ze met de Argentijn op bed ligt. De vrouw zweeg meer dan twintig jaar over de affaire uit angst voor represailles vanuit de Cubaanse overheid, die bevriend was met Maradona.

El caso Mavys Álvarez: denunciaron a los integrantes del ex entorno de Diego Maradona por presunta trata de personas | Por Martín Candalaft https://t.co/WnCeg08WlT — infobae (@infobae) September 30, 2021

"Ik was nog maar een meisje", zei Álvarez over haar relatie met Maradona. "Ik was puur. Hij was een vreemdeling, hij was rijk en hij schonk aandacht aan mij. Ik kon geen nee zeggen. Het leven met Maradona bestond uit feestjes in disco's. Hij nam me ook vaak mee uit eten." Het was al bekend dat Maradona in die periode verslaafd was aan cocaïne en ook Álvarez werd daar in die periode mee geconfronteerd. "Ik had nooit gedacht dat hij me aan de drugs zou brengen."

"Diego nodigde me uit om drugs te gebruiken toen ik nog geen zeventien jaar oud was", memoreerde Álvarez. "Hij probeerde het bij verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld als we samen in de hotelkamer waren. Eerst wilde ik niet, maar hij voelde zich een beetje eenzaam en vond het niet leuk om het alleen te doen. Dus hij drong elke dag erg, heel erg aan." Uiteindelijk ging Álvarez meedoen en raakte ook zij verslaafd. "Het heeft me heel veel moeite gekost om van de drugs af te komen. Ik heb ook in het ziekenhuis gelegen met uitdrogingsverschijnselen. Ik kon niet eens uit bed komen om naar het toilet te gaan."

In 2001 werd Álvarez zonder toestemming van haar ouders door Maradona meegenomen naar Buenos Aires, de hoofdstad van zijn vaderland. Het Cubaanse meisje werd daar naar eigen zeggen drie maanden vastgehouden in een hotelkamer en onderging onder druk een borstvergroting. "Ik mocht nooit alleen naar buiten. Ik mocht in Argentinië alleen winkelen en naar de dierentuin, en altijd onder begeleiding van iemand."

De relatie tussen Álvarez en Maradona heeft volgens de vrouw ongeveer drie jaar geduurd. "Na al die jaren schaam ik me voor mezelf, maar het was een ervaring uit mijn leven. We kiezen er niet altijd voor wat er met ons gebeurt." Naar aanleiding van de uitspraken van Álvarez hebben de Argentijnse autoriteiten een onderzoek ingesteld naar de entourage van Maradona, die verdacht wordt van mensenhandel en het uitbuiten van personen in Argentinië.