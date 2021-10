Brobbey staat opnieuw langs de kant en mist Champions League-kraker

Dinsdag, 12 oktober 2021 om 12:05 • Laatste update: 13:06

Brian Brobbey staat twee weken buitenspel vanwege een spierblessure in zijn rechterbeen. De negentienjarige spits van RB Leipzig raakte vorige week geblesseerd tijdens een interland van Jong Oranje tegen Jong Zwitersland (2-2). De voormalig Ajacied mist hierdoor onder andere het Champions League-duel met Paris Saint-Germain op dinsdag 19 oktober.

Brobbey moest tegen Jong Zwitserland na een klein half uur de strijd staken en werd vervangen door Myron Boadu. RB Leipzig meldt op Twitter dat de spits vanwege een lichte spierblessure in zijn rechterdijbeen tien tot veertien dagen uit de roulatie is. Brobbey kende een valse start bij die Roten Bulen. Vanwege een hamstringblessure miste hij het EK met Jong Oranje en ook het grootste deel van de voorbereiding van Leipzig. Vervolgens kwam hij weinig aan spelen toe bij zijn nieuwe club.

De aanvaller mist in ieder geval de competitiewedstrijd tegen SC Freiburg (zaterdag) en het Champions League-duel met Paris Saint-Germain (dinsdag). Mede door het blessureleed heeft de jeugdinternational voorlopig nog geen uitzicht op een basisplaats. Brobbey kwam in zijn eerste maanden niet verder dan drie optredens in de Bundesliga. Hij revalideerde afgelopen zomer in het complex van Red Bull, het concern waaronder de club valt. “Als je geblesseerd bent, moet je daar naartoe om te herstellen. Ik was in mijn eentje, maar het was wel leuk daar”, gaf hij eerder aan tegenover De Telegraaf.

Brobbey verliet Ajax afgelopen zomer, omdat hij in Amsterdam Sébastien Haller voor zich moest dulden. In Duitsland heeft de talentvolle spits teamgenoten als André Silva en Yusuf Poulsen voor zich. “Soms denk ik: misschien moet ik dít, deze ervaring, gewoon meemaken”, zei hij over de concurrentie. “Eigenlijk wil ik dat niet, maar ja, als het zo moet gaan, dan moet het zo gaan hè.”