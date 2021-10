Koulibaly mist naam voor Ballon d'Or: 'Wij moeten altijd harder werken'

Dinsdag, 12 oktober 2021 om 11:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:52

Kalidou Koulibaly is van mening dat Édouard Mendy een plek op de shortlist met dertig namen voor de Ballon d'Or had verdiend. Koulibaly is van mening dat Afrikaanse voetballers ondergewaardeerd worden en vindt dat zijn landgenoot na het winnen van de Champions League met Chelsea beloond had moeten worden.

Koulibaly en Mendy wonnen zaterdag als basisspelers van Senegal het WK-kwalificatieduel met Namibië (4-1) en spelen dinsdagmiddag een uitwedstrijd tegen hetzelfde land. Voorafgaand aan dat duel haalt Koulibaly dus uit naar de nominatielijst voor de Ballon d'Or. "Het is heel jammer dat Édou er niet op staat", aldus de verdediger van Napoli in de Senegalese pers. "Hij is de eerste Afrikaanse doelman die de Champions League heeft gewonnen."

Voor Koulibaly rest niets anders dan zich erbij neer te leggen. "We moeten doorgaan met ons werk te doen en vooruitkijken. Wij moeten dubbel zo hard werken om goed beoordeeld te worden door sommige mensen", vindt de mandekker. "Édou is een heel positief persoon. We hebben erover gesproken. Hij blijft vechten. Voor mij hoort hij zeker bij deze dertig spelers."

Vier ploeggenoten van Mendy bij Chelsea (César Azpilicueta, Jorginho, Romelu Lukaku en Mason Mount) werden wél geselecteerd als kanshebbers voor de door France Football uitgereikte trofee. Overigens zijn er met Mohamed Salah (Liverpool) en Riyad Mahrez (Manchester City) twee Afrikaanse spelers genomineerd. Mendy behoort wél tot de tien kanshebbers voor de Yashin Trophy, die prijs van France Football voor de beste doelman ter wereld. "Daar ben ik heel erg trots op", schreef Mendy eerder op Instagram. "We hebben dit jaar veel prijzen gewonnen, dat maakt het speciaal", doelde hij naast de Champions League ook op de Europese Super Cup.

De winnaar van de Ballon d'Or wordt overigens bepaald door een stemming. Nu organisator France Football een shortlist van dertig spelers heeft samengesteld, bepaalt een selectie van journalisten - één uit ieder FIFA-voetballand - samen met de bondscoaches en aanvoerders van nationale ploegen de winnaar. Aan de journalisten, spelers en bondscoaches wordt gevraagd om een top vijf te kiezen uit de dertig namen van de shortlist, op basis van iemands individuele en collectieve prestaties in het afgelopen jaar, kwaliteit van de speler en met inachtname van de carrière van de speler. De nummer één van een panellid ontvangt zes punten, de nummer twee vijf punten, enzovoorts. Uiteindelijk volgt een algehele ranglijst.

De dertig genomineerden voor de Ballon d'Or:

César Azpilicueta (Chelsea)

Nicolò Barella (Internazionale)

Karim Benzema (Real Madrid)

Leonardo Bonucci (Juventus)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Ruben Dias (Manchester City)

Gianluigi Donnarumma (AC Milan/Paris Saint-Germain)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Phil Foden (Manchester City)

Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund)

Jorginho (Chelsea)

Harry Kane (Tottenham Hotspur)

N'Golo Kanté (Chelsea)

Simon Kjaer (AC Milan)

Robert Lewandowski (Bayern München)

Romelu Lukaku (Internazionale/Chelsea)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Lautaro Martínez (Internazionale)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Barcelona/Paris Saint-Germain)

Luka Modric (Real Madrid)

Gerard Moreno (Villarreal)

Mason Mount (Chelsea)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Pedri (Barcelona)

Mohamed Salah (Liverpool)

Raheem Sterling (Manchester City)

Luis Suárez (Atlético Madrid)