Wenger geeft jawoord aan controversiële trainersklus in Saudi-Arabië

Dinsdag, 12 oktober 2021

Arsène Wenger keert in januari 2022 voor het eerst sinds zijn vertrek bij Arsenal drie jaar geleden eenmalig terug als trainer. De 71-jarige Fransman heeft zijn jawoord gegeven aan een klus in Saudi-Arabië, waar hij een gecombineerd team bestaande uit spelers van de topclubs Al-Hilal en Al-Nassr onder zijn hoede neemt. Dat elftal speelt over een paar maanden een oefenduel met Paris Saint-Germain.

De oefenwedstrijd staat in het teken van de herstelde betrekkingen tussen Saudi-Arabië en buurland Qatar, dat sterke banden heeft met PSG. Het wordt voor het eerst dat een Franse voetbalclub speelt op Saudische bodem. De afgelopen vier jaar was sprake van een politieke blokkade van Qatar in Saudi-Arabië, dat onder meer de Qatarese tv-zender beIN Sports verbood om uit te zenden in het land.

Zendergroep beIN Sports heeft de uitzendrechten van bijvoorbeeld de Premier League in het Midden-Oosten in handen, maar werd vier jaar lang geblokkeerd in Saudi-Arabië. Laatstgenoemde land zond de wedstrijden uit de Premier League vervolgens illegaal uit via piratennetwerk BeoutQ. Nu heeft Saudi-Arabië de blokkade voor beIN Sports opgeheven en wordt onderhandeld over een schadevergoeding van meer dan één miljard euro.

Het besluit van Wenger, die momenteel in dienst is van de FIFA als hoofd voetbalontwikkeling, om een trainersklus aan te nemen in Saudi-Arabië komt op een gevoelig moment. In het Verenigd Koninkrijk kwam afgelopen week een storm van protest los naar aanleiding van de overname van Newcastle United door een Saudisch investeringsfonds. Amnesty International zette donderdag nog alles op alles om de deal te blokkeren, maar ving bot. De mensenrechtenorganisatie spoorde de Premier League aan om de overname van Newcastle af te wijzen. Amnesty vond dat de hoogste Engelse competitie rekening moet houden met de 'verschrikkelijke' mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië.