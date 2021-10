Hélène Hendriks: ‘Ik ga er 100 procent van uit dat ik dat van hem overneem’

Dinsdag, 12 oktober 2021 om 09:32

Hélène Hendriks schitterde als vaste volger van het Nederlands elftal en als vervanger van Wilfred Genee in SBS6-hit De Oranjezomer. Hendriks staat met het programma Missions Impossible, waarin onbekende Nederlanders ogenschijnlijk onmogelijke opdrachten krijgen, voor haar eerste presentatieklus op de landelijke televisie buiten de sport, maar haar ambitie blijft in de sport liggen. “Sport is mijn hoofdmoot, het liefst ook live. Dit was leuk om een keer wat te verbreden.”

Hendriks vond het bijvoorbeeld fantastisch om de Champions League te mogen presenteren. “Je bent daarbij alleen afhankelijk van de uitzendrechten en die heeft Talpa sinds dit seizoen helaas niet meer. Maar ik moet zeggen, en dat meen ik echt: voor mij is het uiteindelijk net zo leuk om op het veld te staan bij SC Cambuur - sc Heerenveen als bij Ajax - Juventus. Ik ben een liefhebber, hè? Zo’n derby is een unieke belevenis”, vertelt de journaliste dinsdag in gesprek met De Telegraaf.

Hendriks betreurde dan ook de uitlatingen van bondscoach Louis van Gaal over de Conference League, het nieuwe clubtoernooi in Europa. Talpa heeft de uitzendrechten van dat toernooi, net als van de Europa League. Van Gaal zei, tot irritatie van Hendriks, dat je in de Conference League ‘voor Jut en Jul speelt’. “Lekker dan, als de bondscoach dat soort dingen zegt. Er zitten met Feyenoord, Vitesse en AZ wel gewoon Nederlandse clubs in het toernooi, hè? En we moeten gewoon punten halen voor onze Europese tickets.”

“Vanuit de Champions League kun je ook weer hogerop.” De Europese avonden bij Veronica komen momenteel voor rekening van Wilfred Genee, maar daar zal hij mee moeten stoppen als de dagelijkse talkshow van de heren van Veronica Inside in januari begint. “Ik ga er honderd procent van uit dat ik dat van hem overneem. En of ik ook een rol krijg in de eventuele daily straks, dat gaan we wel zien. Ik heb er nog niet over gesproken in ieder geval. Sowieso ben ik niet zo hijgerig dat ik er per se bij móét. En ik denk ook niet dat ze me vragen voor de politieke onderwerpen, of zo. Dat doet Thomas van Groningen veel beter.”