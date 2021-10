Van Gaal tegen Driessen: ‘Jij spoort mensen aan om erover na te denken’

Dinsdag, 12 oktober 2021 om 09:15 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 11:51

Louis van Gaal blijft vinden dat er geen aandacht besteed moet worden aan het deel van het Oranje-publiek dat maandag in De Kuip Steven Berghuis uitfloot tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar (6-0 winst). De bondscoach benadrukte meteen na afloop dat het niet groter gemaakt moet worden dan het is en deed dat vervolgens ook op de persconferentie. Van Gaal is niet van plan om met een statement te komen.

Valentijn Driessen stelde op de persconferentie de vraag aan Van Gaal waarom Berghuis niet méér wordt ondersteund naar de buitenwereld toe in plaats van de fluitconcerten min of meer te bagatelliseren door te zeggen dat het ‘maar om een paar mensen ging’: “Als een reactie op de mensen die hem uitfluiten, terwijl we bij een wedstrijd van het Nederlands elftal zitten.” De chef voetbal van De Telegraaf wees er ook op dat het belangrijke weerzien met Noorwegen van volgende maand ook in De Kuip is. Van Gaal: “Daar heb je volkomen gelijk in, dat het een beetje raar is. Ik verwacht ook dat er een ander publiek is. Maar daarom zei ik ook dat het er niet zoveel waren.”

“Daar moet je niet zoveel aandacht aan besteden. Maar jij bent nu de tweede journalist die deze vraag stelt en je gaat er morgen ook over schrijven”, vervolgde de bondscoach. “Dan krijgt het dus aandacht en ik vind dat het die aandacht niet verdient.” Driessen: “Daar kun je dan toch op reageren. Het heeft de aandacht van alles en iedereen. Iedereen heeft het erover.” Daar was Van Gaal het niet mee eens. “Nee, jij hebt het erover. En jij spoort mensen aan om erover na te denken”, verzekerde de bondscoach.

Driessen gaf aan dat er op televisie ook over wordt gesproken. Daar kon Van Gaal niet zoveel mee. “Ik heb het zelf ook moeten meemaken”, verwees hij naar de momenten dat hij zelf onderwerp van gesprek was. “En ik ben er ook nog steeds. Steven Berghuis is er ook nog steeds.” Driessen vroeg vervolgens op de man af of de aanvaller niet met een statement ondersteund moet worden. Van Gaal: “Nee.”

Berghuis maakte afgelopen zomer de gevoelige overstap van Feyenoord naar Ajax en dat werd hem door een deel van De Kuip niet in dank afgenomen. Als de rechtsbuiten van Oranje de bal had, klonk er gefluit en toen hij na een uur naar de kant ging werd er gejuicht. Op 16 november speelt Oranje, en waarschijnlijk dus ook Berghuis, opnieuw in De Kuip en dan is Noorwegen de tegenstander. De eerste Klassieker van Ajax met Berghuis in Rotterdam is op 19 december.