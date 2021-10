Kranten genieten na: ‘Van Gaal maakt andere keuzes dan de clubtrainers’

Dinsdag, 12 oktober 2021 om 07:18 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:35

Het Nederlands elftal heeft maandag door een ruime overwinning op Gibraltar een volgende stap gezet richting het WK volgend jaar in Qatar. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal won in De Kuip met 6-0. Nederland was zoals verwacht veel te sterk voor het ministaatje, al kwam het niet in de buurt van de recordoverwinning van 11-0 uit 2011 tegen San Marino. De kranten in Nederland kijken dinsdag al vooruit naar de maand november, maar staan ook stil bij de keuzes van Van Gaal en een spandoek dat in De Kuip was opgehangen.

‘Warmdraaien voor de climax’, zo luidt de kop boven het wedstrijdverslag van De Telegraaf, dat zag hoe Nederland geen kind had aan Gibraltar ‘in het tweede verplichte nummer van deze interlandperiode’. “Na de moeizame start in de WK-kwalificatie heeft het Nederlands elftal zich goed gepositioneerd voor het laatste blok, als de klus in de uitwedstrijd tegen Montenegro op zaterdag 13 november en de thuiswedstrijd tegen Noorwegen op dinsdag 16 november moet worden afgemaakt.”

Hup, Holland, Hup! ?? In De Kuip heeft @OnsOranje de volgende stap gezet naar het WK 2022 ?? Gibraltar werd met 6-0 aan de kant geschoven ???? Wie maakte het meeste indruk? ?#ZiggoSport #NEDGIB pic.twitter.com/9rQ0rd2KRZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 11, 2021

Ook het Algemeen Dagblad blikt vooruit op volgende maand: ‘Nog twee hordes’, valt op de voorpagina van het sportkatern te lezen. Boven het wedstrijdverslag staat: ‘Oranje wint potje risk van Gibraltar’. “Met volwaardig topvoetbal had het allemaal weinig te maken, maar het Nederlands elftal deed gisteravond wat het moest doen in de Kuip, al was het maar ter vermaak van het publiek”, zo schrijft Sjoerd Mossou.

Het artikel gaat verder onder de video Van Gaal: 'Kritiek op Frenkie onterecht' | 'Mag niet meedoen bij 30 Seconds' Meer videos

“Dankbaar klapten en kirden de mensen bij elk hoogstandje, juichend om de doelpunten, uiteindelijk zes in totaal. Basisdebutant Noa Lang en vooral invaller Arnaut Danjuma gaven met plezier een showtje weg op de vleugels, bij wijze van open sollicitatie. Maar veel belangrijker nog: alle spelers van Oranje bleven fysiek ongedeerd, aan de vooravond van - alweer - een drukke periode in het clubseizoen”, benadrukt hij.

Een lange en kopsterke spits is echt alleen Plan B

Het valt Maarten Wijffels op dat Van Gaal andere keuzes maakt dan clubtrainers. Davy Klaassen keert terug naar Ajax na twee interlands met een goal en/of assist. “Bij Oranje is Klaassen één van de eerste namen in de opstelling, in Amsterdam is het afwachten of hij wel start. Zo maakt bondscoach Van Gaal met meer spelers andere keuzes dan de clubcoaches. Steven Berghuis, '10' bij Ajax, maar bij Oranje alleen rechtsbuiten, zoals ook de status van talent Ryan Gravenberch verschilt. Interessant om te volgen hoe spelers daarmee omgaan”, valt in de analyse van de journalist van het Algemeen Dagblad te lezen.

Een lange en kopsterke spits is niet langer Plan A tegen de kleine landen, stelt Wijffels. Zowel Ronald Koeman als Frank de Boer koos voor een targetman als diepe spits, waarbij Memphis Depay naar de linkerkant verhuisde. “Van Gaal ziet het anders. Een lange en kopsterke spits is bij hem echt alleen Plan B. Gisteren kreeg Wout Weghorst nog een halfuurtje in de punt van de aanval tegen Gibraltar. Maar toen stond Oranje al dik voor.”

’FIFA en Qatar, laat arbeiders niet in hun hempie staan’

‘Reis naar Qatar weer dichterbij met half dozijn doelpunten’, valt bij Trouw te lezen. Journalist John Graat viel een geel spandoek achter de reclameborden op. Medewerkers van Amnesty International hadden, met toestemming van de KNVB, het doek opgehangen om nog eens aandacht te vragen voor het thuisland van het WK: ‘FIFA en Qatar, laat arbeiders niet in hun hempie staan’. “Het zijn eenzame acties, pogingen om de vrijwel doodgebloede discussie over het WK in het Arabische land nog wat leven in te blazen. De rest van het Oranjelegioen was voor een onbekommerd feelgoodevenement naar Rotterdam gekomen.”

“Het was lekker ballen tegen veredelde amateurs uit een landje dat tussen de Kaaimaneilanden en Pakistan op plek 197 op de wereldranglijst staat (...) In november moet het ticket worden bemachtigd voor het WK, in een land waar nog altijd veel mis is, zo probeerden vijf medewerkers van Amnesty op de tribune nog eens te beklemtonen”, sluit Graat af.

Voetballen met zijn allen in de zandbak

“Allereerst: het gaat nergens over, dit soort wedstrijden, tussen een land uit de subtop van de wereld en een zeldzame voetbaldwerg, een Jut en Jul-deelnemer uit een minilandje met een imposante rots en een competitie op één veld. Maar het hoort bij de schifting voor een WK”, beseft Willem Vissers van de Volkskrant. De journalist zag hoe ‘een schuttersfeest met voltreffers, losse flodders en flagrante missers eindigde in een ereronde, vertaald in een klinkende, voor Gibraltar dragelijke uitslag: 6-0 voor Nederland, op weg naar het WK’.

Ook Vissers viel het spandoek van Amnesty International, ‘het zoveelste protest tegen de arbeidsomstandigheden voor immigranten die werken aan de WK-infrastructuur, soms tot de dood daarop volgt’, op. “Het banier hangt te laag. Het gaat half verscholen achter de reclameborden van de geldschieters van de KNVB. Dat is symbolisch voor de belangstelling voor de situatie in Qatar. Ja, het is heel erg, het lot van die arbeiders, is de vrijwel algemeen gedeelde opinie. Maar we gaan toch voetballen met zijn allen in de zandbak, want ja, de bouw van de stadions is bijna klaar, sport is trouwens geen politiek, en we nemen toch ook hun olie af, en hiermee moet je voetballers niet belasten, enzovoorts.”