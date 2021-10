Pierre van Hooijdonk: ‘Hij lijkt op Robin van Persie in zijn jonge jaren’

Maandag, 11 oktober 2021 om 23:15 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:45

Noa Lang maakte maandagavond zijn basisdebuut in Oranje. Hoewel de op links geposteerde aanvaller niet tot scoren wist te komen in het WK-kwalificatieduel met Gibraltar (6-0), liet hij een uitstekende indruk achter op de analisten in de studio's van de NOS en ESPN. Pierre van Hooijdonk ziet gelijkenissen tussen de basisdebutant en Robin van Persie, terwijl ook Rafael van der Vaart en Hans Kraay jr. uiterst tevreden was over het optreden van Lang.

Tijdens de nabeschouwing op ESPN is Kraay jr. zeer positief over het Lang. "Hij heeft met name bij Club Brugge laten zien dat hij exceptionele kwaliteiten heeft, maar niet als echte linksbuiten. Meer als vrije linksbuiten; een tweede nummer tien. Wat hij ook heeft, en dat hebben alleen de echte aanvallers, is gewoon uit stand beetje provoceren en dan passeren”, aldus Kraay jr. die ook de voorassist bij de 2-0 uitlicht. “Dit is wegsteken, iets wat een gewone voetballer niet kan. Dit maakt niks uit of het Gibraltar is of Spanje of Italië. Een gewone voetballer ziet dit niet en kan het ook niet uitvoeren. Dit is gewoon een echte voetballer.”

DOELPUNT - En nu is het wel raak voor Memphis. Davy Klaassen legt af en Memphis tikt de bal binnen: 2-0. Zijn 34e voor het Nederlands elftal.#nedgib pic.twitter.com/3oMqm92XNv — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) October 11, 2021

"Louis van Gaal had hem gevraagd: ‘Kan je ook rechtsbuiten spelen?’", vervolgt Kraay jr. "Ja natuurlijk, al zou die linksback moeten spelen. Hij is zo verschrikkelijk gretig, maar het is geen rechtsbuiten. Een rechtsbuiten met een rechterbeen zal ook een keer buitenom gaan, de achterlijn halen en een voorzet geven, maar hij wil altijd vanaf links over het linkerbeen van de rechtsback. Hij heeft zoveel gevoel, ook in zijn linkerbeen", laat de analist weten terwijl hij naar beelden kijkt van de assist met links zien bij de 4-0.

Van der Vaart was tijdens de pauze al zeer lyrisch over de aanvaller. “Hoe Noa Lang het deed? In het eerste halfuur vond ik hem echt geweldig spelen. Ik hou van zijn uitstraling. Hij heeft gewoon schijt aan alles en doet zijn ding. Het is een beetje een spelverdeler aan de linkerkant, en ik vind het waanzinnig om naar hem te kijken”, aldus de analist, die met name gecharmeerd was van de ‘voorassist’ van Lang op bij de 2-0 van Memphis Depay. Ook een bekeken pass met buitenkant rechts op Davy Klaassen kon Van der Vaart bekoren.

DOELPUNT - Een goede aanname, beweging en voorzet van Noa Lang. De basisdebutant legt de bal op het hoofd van Denzel Dumfries, die er vlak na rust 4-0 van maakt.#nedgib pic.twitter.com/fz7rFAfUYO — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) October 11, 2021

“Ik ben absoluut tevreden over hem”, herhaalt Van der Vaart na afloop van de wedstrijd. “Het enige dat ontbrak was een goal, maar hij had een paar heerlijke acties.” Lang gaf bij de 2-0 de beslissende steekpass op aangever Klaassen. Vervolgens was er ook bij de 4-0 een belangrijke rol weggelegd voor de aanvaller van Club Brugge. Na fraaie aanname, beweging en voorzet van Lang kon Denzel Dumfries het vierde doelpunt tegen de touwen werken.

Halverwege gaf Van Hooijdonk te kennen dat hij gelijkenissen ziet met een voormalig ploeggenoot van Feyenoord en Oranje. “Zijn hele presentatie en ‘het schijt hebben aan’ doet mij denken aan Robin van Persie in zijn jongere jaren. Van Persie was ook heel erg overtuigd van zijn kwaliteiten en hij wilde ook iedere bal hebben tijdens zijn eerste wedstrijden bij Feyenoord. Alles opeisen, en de kwaliteit straalt eraf”, opperde Van Hooijdonk.