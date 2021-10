Rafael van der Vaart teleurgesteld door Oranje-supporters: ‘Dit hoort niet’

Rafael van der Vaart heeft zich geërgerd aan de supporters die Steven Berghuis maandagavond uitfloten in de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Gibraltar (6-0). De aanvaller keerde in dienst van Oranje voor het eerst terug in De Kuip sinds zijn overstap van Feyenoord naar Ajax. Een deel van de aanwezige Rotterdammers liet de onvrede over die transfer blijken door Berghuis bij ieder balcontact uit te fluiten.

"Ik wil nog wel wat zeggen over het publiek", geeft Van der Vaart uit eigen beweging aan tijdens de nabeschouwing van de NOS. "Daar ben ik wel een beetje teleurgesteld in. Berghuis is vrij veel uitgefloten. Als je een interland speelt, mag je toch wel verwachten dat het thuispubliek je steunt. We zitten hier achter glas en we hoorden het. Er zitten natuurlijk veel Feyenoord-supporters in De Kuip. Het overkwam mij ook een keer, toen de Ajacieden werden uitgefloten tijdens een interland in Utrecht."

Van der Vaart doelt op de vriendschappelijke wedstrijd tegen Liechtenstein in september 2004 (3-0 zege), de enige interland die Oranje deze eeuw in Utrecht speelde. "Daarna hebben we nooit meer een interland daar gespeeld. Een speler moet je ook in bescherming nemen. Natuurlijk hebben veel mensen het niet gedaan, maar ik kon het heel goed horen. Dat hoort niet." Pierre van Hooijdonk is het met hem eens. "Als het Nederlands elftal speelt, hoort iedereen gewoon Oranje te zijn, klaar. Ajax, Feyenoord of PSV moet dan niets uitmaken. Het punt dat hij maakt, is terecht."

Louis van Gaal wordt na afloop op de persconferentie ook gevraagd naar het gefluit. Hij hecht er niet te veel waarde aan. “Ik ben zelf ook het doelwit geweest van geluiden, hier in het Feyenoord-stadion. Dat is maar een beperkt aantal mensen. Daar moeten jullie niet zoveel aandacht aan geven, vind ik”, aldus de bondscoach, die aangeeft dat het publiek in het algemeen ‘erg enthousiast’ was.