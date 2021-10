Turkije blijft dromen van WK-deelname na Houdini-act in minuut 99

Maandag, 11 oktober 2021 om 22:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:23

Turkije is maandagavond ternauwernood ontsnapt aan kostbaar puntenverlies in de WK-kwalificatiereeks. De ploeg van bondscoach Stefan Kuntz leek met 1-1 gelijk te gaan spelen op bezoek bij Letland, dat in de 99ste minuut echter toch nog verslagen werd door een benutte strafschop van Burak Yilmaz: 1-2. Tegelijkertijd boekte Noorwegen in eigen land een minimale zege op Montenegro: 2-0. Zodoende verandert er niets aan de stand in Groep G, waarin Nederland (negentien punten) de koploper blijft. Noorwegen vaart met zeventien punten in het kielzog, terwijl de Turken met vijftien punten derde staan.

Letland - Turkije 1-2

Letland noteerde na zeven minuten spelen het eerste wapenfeit van de wedstrijd. Een hoekschop viel voor de voeten van aanvoerder Antonijs Cernomordijs, die van dichtbij kon schieten. Zijn schot werd echter knap van de doellijn gered door Merih Demiral. De verdediger van de Turken kreeg tien minuten later de kans om de bezoekers op voorsprong te zetten. Roberts Ozols verkeek zich op een corner, waarna de bal via het bovenbeen van Demiral net naast ging. Na een klein half uur deelde Cengiz Ünder een volgende speldenprik uit met een afstandsschot. Beide ploegen slaagden er in het vervolg van de eerste helft niet meer in om serieus gevaar te stichten.

Turkije wist dat alleen een zege telde om zicht te houden op kwalificatie voor het WK. Hakan Çalhanoglu was vlak na rust dicht bij de bevrijdende openingstreffer voor de ploeg van bondscoach Kuntz. De vrije trap van de creatieve middenvelder ging rakelings langs de paal. Demiral leek twintig minuten voor tijd de schlemiel van de avond te worden. Roberts Savalnieks bracht de bal hard voor de goal, waarna de verdediger de bal in zijn eigen doel werkte: 1-0. Turkije schrok wakker en kreeg via Yilmaz een goede mogelijkheid om direct weer op gelijke hoogte te komen. Bij de volgende kans was het alsnog raak. Cengiz Ünder gaf de bal voor op Serdar Dursun, die vervolgens knap binnenkopte: 1-1. Ünder kreeg in de slotfase nog een serieuze kans om de Turken op voorsprong te schieten, maar zag Ozols handelend optreden. Yilmaz sleepte er diep in blessuretijd alsnog een overwinning voor Turkije uit. Vanaf elf meter bracht de spits de bezoekers in extremis op 1-2.

Noorwegen - Montenegro 2-0

Zonder onder meer de geblesseerde Erling Braut Haaland en de geschorste Morten Thorsby, maar mét Feyenoorder Marcus Pedersen in de basis verschenen de Noren aan de aftrap. Fredrik Aursnes startte vanaf de bank en kwam in de rust binnen de lijnen. Hoewel het thuisland de druk op het vijandige doel vanaf het eerste fluitsignaal hoog hield, duurde het tot de 27ste minuut voordat de eerste grote kans werd gecreëerd. Na een succesvolle combinatie met Pedersen stuurde Mats Möller Daehli de bal richting de verre hoek, maar doelman Matija Sarkic bracht ternauwernood redding. Twee minuten later viel de openingstreffer alsnog.

Ondertussen komen de Noren op 1-0 in Oslo ???? Mohamed Elyounoussi kopt van dichtbij raak ?#ZiggoSport #WCQ2022 #NORMNE pic.twitter.com/W72SYFaNqU — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 11, 2021

Na een voorzet op maat van Stefan Strandberg was het Mohamed Elyounoussi die van dichtbij kon binnenknikken. Een klein kwartier na rust ontsnapte Noorwegen aan de gelijkmaker. Na een fraaie pass van Stevan Jovetic verzuimde Adam Marusic zijn opgelegde kans te verzilveren. Vervolgens draaide Montenegro de duimschroeven aan in een laatste poging uitzicht te houden op WK-kwalificatie. Uiteindelijk bleef een Montenegrijnse treffer en was het Noorwegen dat in de absolute slotseconde nogmaals toesloeg. Wederom was het Elyounoussi die tot scoren kwam: 2-0.